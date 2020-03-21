Премьер-министр Денис Шмыгаль не уточнил количество граждан, которые намерены выехать из ФРГ через территорию Польши.

Польша создаст гуманитарный коридор для желающих выехать из Германии украинцев.

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Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Twitter.

«Провели телефонный разговор с польским премьер-министром Матеушем Моравецким. Договорились создать гуманитарный коридор для украинцев из Германии через территорию Польши. Я также хотел бы выразить благодарность польской стороне за включение украинцев в программу авиакомпании LOT «Полет домой», - отметил Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН 20 марта в Министерстве иностранных дел заявили, что в Украину из-за границы планируют вернуться еще более 23 тыс. граждан.