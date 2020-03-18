Госавиаслужба разрешила выполнить рейсы для эвакуации украинцев и вывоза иностранцев

В ведомстве настаивают на том, что авиакомпании должны выполнить все рейсы по обязательствам.

Госавиаслужба Украины позволила выполнение рейсов украинским и иностранным авиакомпаниям в аэропорты Украины для возвращения украинцев из-за границы и вывоза иностранцев.

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Соответствующее уточнение регулятор внес в сообщение NOTAM для аэропортов и авиакомпаний, передает avianews.com.

«Мы настаиваем на том, что авиакомпании должны выполнить все рейсы, где у них были обязательства. Сегодня, таким образом, выполняются авиарейсы из Шри-Ланки и Дубая, которые авиакомпания flydubai задержала и перенесла. Другие авиакомпании также осуществят те рейсы, по которым уже были проданы билеты, и вернут украинцев домой», — прокомментировал новые правила министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, власти разработали логистику для возврата граждан Украины домой. На авиарейсы из стран Ближнего Востока и Европы пассажиры смогут купить авиабилеты по «доступной цене». В случае с более отдаленными регионами украинцам необходимо будет добраться в точки сбора — хабы, откуда их заберут спецрейсами.

По данным онлайн-табло аэропорта Борисполь, 18 марта он примет рейсы авиакомпаний МАУ, Pegasus Airlines, «Розы Ветров», SkyUp, Azur Air Ukraine, Ryanair, Air Arabia, Austrian Airlines, flydubai.

Во Львове обслужат рейсы SkyUp и Ryanair, в Одессе — Azur Air Ukraine, в Харькове Azur Air Ukraine и Ryanair, в Запорожье — SkyUp.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания МАУ организовывает спецрейсы для вывоза украинцев из-за рубежа.