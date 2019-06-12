Совет США по географическим названиям заменил в международной базе слово Kiev на Kyiv

Международные аэропорты во всем мире ориентируются на американскую базу, поэтому в ближайшее время название украинской столицы будет исправлено повсеместно, заявили в посольстве Украины в США.

Совет США по географическим названиям рассмотрел обращение посла Украины в США Валерия Чалого и единогласно принял решение о замене в международной базе официального названия столицы Украины - с Kiev на Kyiv.

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Об этом сообщило в Facebook посольство Украины в Соединенных Штатах. Позицию посла поддержали члены украинского кокуса Конгресса США, а также Украинский конгрессовый комитет Америки.

Соответствующие изменения в официальных базах Совета США по географическим названиям будут внесены 17 июня, добавили в дипмиссии.

"Это решение является чрезвычайно важным и дает толчок к тому, чтобы исправить официальное название столицы Украины и за пределами США, в частности на международных рейсах и в иностранных аэропортах во всем мире, поскольку международные организации, включая Международную ассоциацию авиационного транспорта, ссылаются именно на официальные названия из базы Совета по географическим названиям США", - отмечает украинское посольство.

Посол Чалый в своем Facebook заявил, что проблемам исторической правды и идентичности нужно уделять особое внимание.

"Теперь из любого аэропорта мира наши граждане будут вылетать в настоящую столицу Украины Kyiv, а не удивляться, что им предлагают вылететь в советский Kiev. На географических картах, в школьных учебниках в США, а затем во всем мире будет правильное название. Следующий шаг - употребление в иностранных СМИ", - написал дипломат.