В Таиланде появилось корги-кафе (фото, видео)
14:15, 26 марта 2019Новости туризма
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В кафе работают сразу 12 корги.
Кафе, где гостей развлекают кошки, сегодня никого не удивишь — такие есть и в Украине.
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А вот в Бангкоке есть необычное заведение, в котором работают сразу 12 корги. Собак выпускают к посетителям несколько раз в день всего на один час. Они с радостью выходят в зал и делают все, чтобы получить от них угощение - и сфотографируются, и лапу дадут.
Билет на такой сеанс стоит около 11 долларов.
Владельцы кафе строго следят, чтобы корги не набирали лишний вес.
Заведение пользуется огромной популярностью.
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