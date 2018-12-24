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"Красочное действо": в Одессе стартовал международный фестиваль света Odessa Light Fest

00:57, 24 декабря 2018
Новости туризма
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Фестиваль продлится до 25 декабря / фото restmap.com.ua

Как передает корреспондент УНИАН, вечером 23 декабря на Думской площади, возле здания мэрии торжественно открылся фестиваль светового искусства. На церемонию собрались сотни одесситов и гостей города.

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Открылся фестиваль мультимедийным шоу-спектаклем «Дирижер света», в котором «роль» дирижера отведена гигантской световой марионетке. Фестиваль, который продлится по 25 декабря включительно, представит мультимедийное шоу, конкурс видеопроекций 3D Video Art и световые инсталляции.

Как отметили в пресс-службе мэрии, к творческому процессу фестиваля присоединились художники из Украины, Франции, Бразилии, Испании, Беларуси, Италии и других стран. «Визуальные мастера создадут красочное действо, главным героем которого является свет», - сообщили в пресс-службе.

В рамках фестиваля 24 декабря пройдет международный конкурс VJ и видеопроекций 3D Video Art на тему «Наука как чудо». Во вторник, 25 декабря, состоится ретроспективный показ лучших конкурсных работ, представленных на фестивалях прошлых лет. Возле Одесского национального академического театра оперы и балета зрители покажут световую инсталляцию «Алхимия». Атмосферу праздника также поддержат световые инсталляции, которые будут зажигаться ежедневно с 18.00 до 22.30.

«Финальным аккордом станет батл художников по свету, которые создадут световое шоу под различные интерпретации и аранжировки известной во всем мире рождественской колядки «Щедрик» Леонтовича. Начало – 25 декабря в 21.00», - отметили в мэрии.

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Теги: #Одесса#фестиваль