Всего в список попали 10 европейских туристических направлений, лидер – в Хорватии.

Хорватский город Цавтат признали самым престижным туристическим направлением Европы в 2024 года, которое точно понравится любителям роскошного эксклюзивного отдыха. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса Most Exclusive Destinations in Europe 2024 от платформы Best European Destinations.

Очаровательный город Цавтат, расположенный недалеко от переполненного туристами популярного Дубровника в регионе Конавле – так называемой хорватской Тоскане. Некоторые называют это место самой красивой бухтой Европы.

Цавтат может похвастаться красивым старым центром города, скрывающим множество прекрасных кафе и ресторанов. Он имеет потрясающую набережную, окруженную пальмами, и его описывают как очень напоминающий Сен-Тропе.

Этот город – не для тех, кто ищет клубы и бурные ночи. Это место, где можно расслабиться и восстановить силы, наслаждаясь великолепными пейзажами, едой и вином. Жизнь в этой части мира течет медленно, и это сделало Цавтат желанным местом для настоящего непринужденного отдыха.

10 самых эксклюзивных туристических направления в Европе

1. Цавтат, Хорватия.

2. Марбелья, Испания.

3. Позитано, Италия.

4. Капри, Италия.

5. Опатия, Хорватия.

6. Монте-Карло, Монако.

7. Гштад, Швейцария.

8. Сен-Бартелеми, Франция.

9. Межев, Франция.

10. Монтре, Швейцария.

Как сообщал УНИАН, ранее платформа Best European Destinations признала роскошный испанский город Марбелья лучшим туристическим направлением Европы в 2024 году.

