Отмечается, что этот самолет - самый продвинутый в России.

Российский истребитель Су-57 Felon - один из лучших истребителей пятого поколения. Россия начала разработку нового истребителя на рубеже веков, и к 2020 году он поступил на вооружение в качестве новейшего и самого совершенного многоцелевого стелс-истребителя в российском арсенале.

Издание Slash Gear пишет, что во многом Су-57 похож на F-22 Raptor, так как он является первым в своем роде для России так же, как и американский истребитель для Запада, хотя он появился после F-22.

Сколько Су-57 у России

Россия летает на Су-57 уже несколько лет. Серийное производство началось в 2019 году и истребители продолжают сходить с конвейеров. Когда Су-57 поступил в производство, планировалось построить в общей сложности 76 самолетов к 2027 году, и, похоже, что заказ уже выполнен.

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По оценкам, в конце 2024 года на вооружении России находилось уже 42 истребителя. При этом в 2022 году их было всего шесть, а в 2023 году в строй вступили еще 12, что говорит о том, что Россия серьезно настроена на введение нового истребителя в строй. В апреле 2025 года их количество увеличилось еще на два, таким образом, общее количество Су-57 на тот момент составляло 44 единицы.

Согласно российским планам, к 2027 году будет произведено еще 32 самолета Су-57, и, вероятно, еще больше для экспортных продаж, а также для внутренних нужд России.

Су-57 Felon - что известно

Су-57 Felon - первый российский военный самолет, оснащенный технологией "стелс", что делает его сопоставимым с американскими истребителями того же поколения. До появления Су-57 Россия не использовала эту технологию ни в одном из своих истребителей.

По состоянию на 2025 год этот самолет – самый современный российским истребитель. Последний вариант Су-57М1 представили в мае 2025 года. Он оснащен обновленной электроникой, двигателями и системой искусственного интеллекта, которая помогает пилоту во время выполнения заданий, включая базовое пилотирование и захват цели.

Обновленный истребитель оснащен нашлемной системой целеуказания с интегрированным головным дисплеем, проецируемым на визор. Новые двигатели АЛ-51Ф-1 оптимизированы под стелс-технологии, что делает Су-57 полностью соответствующим российским стандартам для истребителей пятого поколения. Сообщается, что они повышают топливную эффективность, уменьшают тепловую заметность, увеличивают дальность полета без дозаправки, имеют более быстрое время отклика, снижают уровень видимого и акустического обнаружения и многое другое. Су-57 обладает способностью поддерживать сверхзвуковую скорость до 2 Махов (1 535 миль/ч) длительное время без форсажных камер.

По состоянию на март 2025 года Алжир является единственным иностранным заказчиком, хотя он еще не получил ни одного Су-57.

Потери России в войне против Украины

Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко сообщил, что РФ почти восстановила потери истребителей во время полномасштабной войны против Украины.

По его словам, в год они теряют 10-12 самолетов, а выпуск хоть и падает, но очень низкими темпами. Например, с 29 самолетов в 2022 году до где-то 24-26 - в прошлом году. Он уточнил, что в РФ восстановлен парк самолетов более современных типов - Су-30СМ, Су-35, Су-34.

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