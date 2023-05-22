В топ-3 городов мира, где туристы привыкли хорошо потратиться, попали Дубай, Доха и Лондон.

Пока многие туристы прибегают к самым разнообразным уловкам, чтобы сэкономить при планировании отпуска, другие наоборот ищут роскошные направления, где можно хорошо потратиться и получить от отдыха максимум.

Как пишет Travel Off Path, существует множество способов насладиться роскошью высокого класса во время путешествия – от уик-энда в люксовом загородном комплексе до роскошного пятизвездочного курорта в отдаленном месте.

Рейтинг лучших городов для роскошного отдыха сформировали космополитические города, куда в 2022 году активнее всего устремлялись международные путешественники, потратив там миллиарды долларов на элитные развлечения, шопинг, изысканные рестораны, роскошные отели и туры.

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10 лучших городов мира для роскошного отпуска

1. Дубай (ОАЭ). Этот мегаполис в Объединенных Арабских Эмиратах в последнее время привлекает все больше внимания путешественников по многим причинам. Хотя есть способы посетить Дубай и не разориться, многие приезжают сюда именно за роскошью, которую можно получить на многочисленных высококлассных курортах, в ресторанах и магазинах мирового класса, а также по индивидуальным программам. В 2022 году иностранные путешественники потратили в Дубае почти 30 миллиардов долларов.

2. Доха (Катар). Эта страна в последнее время приобрела популярность по нескольким причинам, среди которых и чемпионат мира по футболу, который она принимала в 2022 году. В итоге в прошлом году иностранные туристы потратили в Катаре более 16 миллиардов долларов. Доха с ее 24 ресторанами, отмеченными звездами Мишлен, является международным кулинарным направлением. Также в городе около 80 пятизвездочных отелей.

3. Лондон (Великобритания). Как город с большим количеством пятизвездочных отелей в мире, британская столица всегда была популярным местом, куда люди из всех слоев общества приезжали, чтобы посетить его музеи мирового уровня. Разорение здесь выглядит иначе, чем в ближневосточных городах, а элитная недвижимость сочетает в себе сдержанную элегантность, которой славится этот город. В 2022 году иностранные туристы потратили в Лондоне около 16 миллиардов долларов.

4. Макао (Китай). Этот город уже давно известен как мировая столица азартных игр, и объекты здесь намного превосходят своих "сородичей" в Лас-Вегасе. Макао – это блеск, гламур и излишества. В 2022 году иностранные посетители потратили здесь почти 16 миллиардов долларов, хотя стоит отметить, что в эту цифру входят также гости с материкового Китая и Гонконга.

5. Амстердам (Нидерланды). Этот давний фаворит самых разнообразных туристов – от тусовщиков до люкс-клиентов – получил почти 14 миллиардов долларов от международного туризма в прошлом году. Сейчас Амстердам пытается изменить свое позиционирование как туристическое направление для тех, кто хочет испытать большее, чем отвязные тусовки, и измененный образ, похоже, привлекает клиентов более высокого класса, которые приезжают, чтобы потратить серьезные деньги. Впечатления здесь варьируются от пятизвездочного ужина на воде до велнес-ретритов и роскошных магазинов.

6. Стамбул (Турция). Город, пропитанный азиатским и европейским влиянием, может дать тем, кто хочет разориться, лучшее из обоих миров. Стамбул также не скупится на роскошные отели, дорогие магазины и рестораны, а еще предлагает такие развлечения, как уединенные круизы на яхте и частные турецкие хаммамы. В прошлом году город получил чуть более 13 миллиардов долларов от иностранных туристов.

7. Барселона (Испания). Этот мегаполис, получивший почти 13 миллиардов долларов от иностранных туристов в 2022 году, очень любят путешественники всех категорий. И те, кто приезжает сюда с деньгами, не будут разочарованы: их ждут почти 30 ресторанов, отмеченных звездами Мишлен, и множество роскошных отелей. При этом в городе предлагают богатым туристам такие развлечения, как частные туры или шоппинг с личным консультантом.

8. Нью-Йорк (США). Как город в Америке с самым большим количеством пятизвездочных отелей, Нью-Йорк предлагает богатым туристам почти 60 элитных отелей. Также им доступны такие люксовые услуги, как вертолетное такси, флагманские магазины, ведущие мировые рестораны и бары, эксклюзивные ателье, а также бесконечное количество других развлечений, от уютных частных до гламурных и экстравагантных.

На последних двух позициях в списке 10 лучших городов мира для роскошного роскошного отдыха находятся Сингапур и Париж (Франция), где в 2022 году иностранные туристы потратили почти по десять миллиардов долларов.

Как сообщал УНИАН, рейтинг городов мира с самой высокой стоимостью жизни по итогам 2022 года возглавили Нью-Йорк и Сингапур.

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