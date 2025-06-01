По словам эксперта, ребенку может быть страшно рядом с такими собаками.

Собаки являются замечательными домашними любимцами для людей, однако при выборе животного стоит учитывать все нюансы. В частности кинолог Уилл Атертон рассказал о трех породах собак, которые не очень хорошо ладят с детьми, пишет Express.

По его словам, одной из пород, которую не стоит заводить в таком случае, является бордер-колли. Это объясняется тем, что такая порода хорошо поддается дрессировке и имеет большую тягу к стадности, поэтому если эту потребность не удовлетворять, то могут быть нехорошие последствия.

"Вопреки распространенному мнению, люди думают, что если собаки так хорошо поддаются дрессировке, то с ними легко жить, но это очень далеко от истины. Эти стадные инстинкты срабатывают, и если вы не удовлетворяете собаку должным образом, на что у многих людей не хватает времени или сил, она начнет "пасти" ваших детей. И под "стадом" я имею в виду, что собака будет гоняться за вашими детьми, кусать их за лодыжки", - предупредил Атертон.

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Кинолог отметил, что когда собака среднего размера кусает за лодыжки малыша, то можно понять, насколько это может быть страшно для ребенка.

Также еще одной породой собак, которая, по мнению Атертона, не очень хорошо ладит с детьми, является акита.

"Снова и снова я вижу, как у них возникают серьезные проблемы с детьми, и это всегда неприятно, когда такое случается", - подчеркнул эксперт.

И последней породой собак является далматинец. Кинолог объяснил:

"Большинство людей не осознают, что далматинцы имеют одну из самых высоких историй укусов здесь, в Великобритании, и часто кусают детей".

В то же время люди отреагировали на такие предостережения эксперта и высказали свои мысли:

"[Я] вырос с семью далматинцами - и все они невероятно хорошо относились ко мне в детстве".

"У меня есть бордер-колли, и он замечательный".

"Наша американская акита отдала бы жизнь за нас, включая детей".

В свою очередь другие пользователи соцсетей добавили свои варианты, какие породы собак не стоит держать рядом с детьми:

"Я бы добавил чихуахуа. Из-за их маленького размера дети... часто относятся к ним как к игрушкам, переступают их границы...".

Кроме того, многие написали, что Атертон забыл добавить в свой список "питбуля".

Другие интересности о собаках

Ранее кинолог объяснила, как понять, что ваша собака находится в стрессе. По ее словам, признаками этого могут быть - лизание губ, зевота, встряхивание, хождение туда-сюда, одышка, отворачивание, когда что-то не нравится, а также внезапная неподвижность.

В то же время эксперт рассказала, что на самом деле любит ваша собака. Она отметила, что есть шесть вещей, которые нравятся животным в уходе за ними. В частности собаки любят, когда их чешут, позволяют им нюхать различные запахи, обучают их, а также дают им свободу выбора.

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