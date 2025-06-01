В результате инцидента есть пострадавшие.

В Курской области РФ в ночь на 1 июня в Железногорском районе обвалился железнодорожный мост во время движения грузового локомотива. Об этом заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

"Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза - сотрудники МЧС его оперативно локализовали. Остальные поезда находятся на платформе железнодорожной дороги", - написал чиновник.

По словам Хинштейна, у одного из машинистов тепловоза травмированы ноги, вся бригада была госпитализирована в больницу.

Видео дня

"Автомобильная дорога, находящаяся под мостом, перекрыта, движение организовано в объезд. Причина обрушения моста будет установлена. На месте работают все оперативные службы. Ситуацию держу на контроле", - добавил губернатор.

По информации источников российского Telegram-канала "112", железнодорожный мост под Курском обвалился из-за подрыва опор.

"Преступники заложили 2 заряда - на опору и под полотно, метров за 30 до начала моста. В результате, один из пролетов рухнул на автодорогу. К счастью, машин не было. Первая часть локомотива ушла вниз, вторая повисла над провалом. Пострадали трое - машинист Евгений И. и два его помощника, Антон П. и Олег Ц. Все они в состоянии средней степени тяжести", - отметили в сообщении.

Сообщается, что поезд состоял из 100 грузовых вагонов, 3 из которых сошли с рельсов. В них, по информации "112", груза не было.

Обвал моста в Брянской области - что известно

Как писал УНИАН, ночью 1 июня в Брянской области РФ обвалился мост, в который влетел пассажирский поезд сообщением "Климов - Москва". Также есть версии о том, что мост упал на проезжающий поезд. По информации Telegram-каналов, якобы была взорвана опора моста, в результате чего и произошло обрушение.

Кроме того, СМИ пишут, что поезд врезался в разрушенное строение моста, после чего с рельсов сошли локомотив и несколько вагонов. Также сообщается, что на данный момент известно о семи погибших в результате инцидента, еще 47 человек были госпитализированы в больницу. По информации росСМИ, всего пострадало 69 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: