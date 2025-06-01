Так миллиардер отреагировал на статью The New York Times об употреблении им наркотиков.

Американский миллиардер Илон Маск опроверг обвинения издания The New York Times в том, что он употреблял наркотики во время предвыборной кампании в 2024 году.

"Чтобы прояснить, я не употребляю наркотики! The New York Times солгали, как могли", - написал он на своей странице в соцсети X.

По словам Маска, несколько лет назад он попробовал кетамин по рецепту, о чем рассказывал в интервью.

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"Он помогает выбраться из темных душевных ям, но с тех пор я его не употребляю", - добавил миллиардер.

Что этому предшествовало

Недавно газета The New York Times, ссылаясь на собственные источники, написала, что в прошлом году, когда Маск стал одним из союзников Дональда Трампа во время предвыборной кампании, он употреблял наркотики "гораздо интенсивнее, чем считалось ранее".

"Употребление наркотиков Маском выходило далеко за рамки эпизодического употребления. Он рассказывал людям, что принимает так много кетамина, мощного анестетика, что это влияет на его мочевой пузырь, что является известным следствием хронического употребления", - отметили в статье.

Как отметили в материале, Маск употреблял экстази и психоделические грибы. Кроме того, миллиардер возил с собой аптечку, которая имела около 20 таблеток, среди которых были и те, что имели маркировку стимулятора Аддералл.

"Неизвестно, принимал ли 53-летний господин Маск наркотики, когда в этом году поселился в Белом доме и получил полномочия сократить федеральную бюрократию. Но он демонстрировал нестабильное поведение, оскорбляя членов кабинета министров, жестикулируя как нацист и искажая свои ответы на постановочном интервью", - подчеркнули в NYT.

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