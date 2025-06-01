Одна из самых желанных кинопремьер лета уже совсем скоро выйдет на экраны.

Netflix представил сегодня, 1 июня, официальный трейлер третьего сезона популярного южнокорейского сериала "Игра в кальмара". Известно, что предыдущая часть уже побила мировой рекорд и возглавила чарты в 93 странах, однако создатели уверяют, что новая лента будет не менее интересной.

Премьера третьего сезона состоится уже 27 июня. Режиссер и сценарист "Игры в кальмара" Хван Дон Хёк ранее отмечал, что эта часть станет последней для нашумевшего сериала.

По сюжету в ней завершится история главного героя - игрока 456. Также зрители наконец узнают, удастся ли ему победить в борьбе с создателями смертельной игры.

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"Ги Хун будет вынужден сделать несколько важных решений, ведь он и выжившие игроки оказываются в более смертельных играх. С каждым раундом их выбор приводит к все более серьезным последствиям", - отмечают создатели ленты.

К слову, в новом сезоне сыграют такие актеры: Ли Чон Че, Ли Бьон Хон, Ви Ха Чжун, Им Си Ван, Кан Ха Ниль и другие.

Кстати, первая часть истории об играх на выживание вышла на экраны в 2021-м. Через три года зрители увидели долгожданное продолжение ленты, в которой было 7 эпизодов. Сколько серий запланировано на третий сезон - пока неизвестно.

Напомним, ранее Netflix показал трейлер нового сериала от создателей "Бумажного дома".

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