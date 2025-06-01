Выплаты военнослужащим, выплата "гробовых" и новые возможности для отечественной промышленности сгладили последствия войны.

Украина и западные партнеры не смогли сделать цену войны непосильной для Владимира Путина. Для многих россиян, на самом деле, экономическая ситуация обратная.

Издание The Times пишет, что на прошлой неделе россияне столкнулись с массовыми задержками и отменами рейсов из-за украинских беспилотников. Цены на картофель выросли на 166% из-за плохого урожая, частично вызванного нехваткой рабочей силы, поскольку слишком много людей пошли в армию или устроились на работу на оборонные заводы. При этом в восточной Украине Россия теряет более 1000 убитых и раненых солдат каждый день.

Хотя Путин чувствителен к общественному мнению и будет учитывать его при выборе тактики на поле боя, экономической политики и дипломатической стратегии, пока нет признаков, что россияне требуют прекращения войны.

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Путин полагается на добровольцев, которым платят высокую зарплату и бонусы. Если они погибают, их семьи все равно получают до 15 миллионов рублей и льготы, включая пенсию и преференциальный доступ к университетам для детей.

Война стала чрезвычайно эффективным проектом по выравниванию уровня жизни в РФ. Призывники, а значит и потери, в непропорционально большей степени из бедных регионов, как Тува и Бурятия на границе с Монголией или Дагестан на Северном Кавказе. Приток "гробовых" принес в регионы беспрецедентное богатство.

Экономический подъем

Оборонно-промышленный комплекс работает на полную мощность, многие заводы работают в три смены и круглосуточно.

Санкции нанесли ущерб, но многие отечественные отрасли промышленности выиграли от ухода западных конкурентов. Международные компании, покинувшие Россию, в основном заменены отечественными аналогами. Возможно, не получится использовать Apple Pay, но можно купить новый iPhone, привезенный из третьей страны, но дороже, или последнюю китайскую версию.

Обычные россияне, даже те, кто живет за пределами крупных городов, не чувствуют, что их страна находится под санкциями. В недавнем опросе, проведенном организацией FOM, 42% россиян считали, что ситуация в стране улучшится через три-пять лет, и только 10% считали, что она ухудшится.

Защита общественности

Общественное мнение не столько направляет действия Путина, сколько ограничивает их. Он отказывается от очередной мобилизации резервистов или призывников, потому что понимает, насколько непопулярным и дестабилизирующим это было бы. Данная ситуация ограничивает эффективность летнего наступления, не позволяя расширить линию фронта и вынуждая сократить операции на других фронтах, чтобы бросить войска на территории Донецкой и Луганской областей. Это также вынудило Путина тратить деньги на защиту населения от последствий войны.

Недавний опрос показал, что 61% россиян хотят переговоров и прекращения войны, но не любой ценой. Население хочет чего-то, что похоже на победу, а не на ничью или поражение, потому что "верят официальной линии, что они побеждают, поэтому ожидают, что украинцы будут вести себя как проигравшие".

Оружие или масло

Пространство для маневра у Путина сокращается. Чтобы продолжать войну, ему нужен постоянный поток человеческих ресурсов.

Экономика продемонстрировала удивительную устойчивость, в том числе благодаря огромным финансовым резервам, накопленным до 2022 года, но напряженность дает о себе знать. Чтобы сдержать инфляцию, базовая ставка центробанка удерживается на уровне 21%, что затрудняет инвестирование. Рост ВВП, стимулируемый расходами на оборону, которые составляют 40% госбюджета, по всей видимости, снизится с 4% до менее 2%.

Экономика России и война против Украины

18 марта Владмир Путин признал, что российская экономика неизбежно будет охлаждаться.

При этом WSJ сообщило, что если или когда Путин будет готов заключить мир, свернуть наращивание военной мощи может оказаться более сложной задачей, потому что ударит по населению страны, которое выживает за счет войны против Украины.

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