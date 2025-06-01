Путин предполагает, что российские военные смогут продолжать постепенное продвижение в Украине бесконечно, отмечают в ISW.

Кремль продолжает подготовку российского общества и российской оборонно-промышленной базы к затяжной войне с Украиной и потенциальной будущей войне с НАТО. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Как указывают аналитики, российский лидер Владимир Путин 30 мая подписал указ, позволяющий в случае невыполнения предприятием ОПК государственных оборонных заказов в период военного положения лишать прав акционеров предприятий и назначать вместо них управляющую компанию.

При этом указ распространяется на гражданские авиационные и судостроительные компании, военные компании по разработке и производству, а также государственных субподрядчиков.

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Таким образом Путин устанавливает правовые условия, позволяющие контролировать российскую экономику и ОПК в случае введения Кремлем полного военного положения с целью перевода страны на полностью военные рельсы, отмечают аналитики.

"ISW продолжает оценивать, что Кремль готовит российское общество и экономику к затяжной войне в Украине, что указывает на то, что Россия не заинтересована в добросовестных переговорах для достижения дипломатического урегулирования войны", - указывается в отчете.

При этом публичные заявления российских чиновников дают понять, что Россия сохраняет более широкие территориальные цели на Украине, выходящие за рамки четырех областей, которые Россия незаконно объявила аннексированными.

Аналитики напоминают, что чиновник Госдумы Андрей Картаполов заявил, что Украина рискует потерять города Запорожье, Днепр, Сумы, Харьков, Одессу и Николаев, если откажется от мирного урегулирования.

Как отмечают аналитики, заявление Картополова указывает на то, что Кремль рассчитывает, что российские силы смогут вести затяжную войну против Украины для достижения этих территориальных целей, и не заинтересован в добросовестных переговорах:

"ISW считает, что Путин придерживается теории победы, которая предполагает, что российские военные смогут продолжать постепенное, медленное продвижение в Украине бесконечно".

Военные планы России

Россия остается реальной угрозой для НАТО. И если раньше вопрос звучал - действительно ли Путин способен напасть на Альянс, то теперь генералы обсуждают только: где, когда и как именно он это сделает.

По оценкам датской разведки, Россия может подготовить локальное нападение за 6 месяцев, региональный конфликт в Балтии - за 2 года, а масштабную войну в Европе - за 5 лет.

При этом экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус считает, что первой страной, которая попадет под угрозу российского вторжения, будет Литва.

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