Россия усиливает милитаризацию и искореняет украинскую идентичность.

Пятая часть территории Украины сейчас находится под контролем России, и для украинцев, живущих в условиях оккупации, кажется маловероятным, что какое-либо будущее соглашение о прекращении войны изменит это. В разговоре с BBC трое украинцев из разных городов, контролируемых Россией, рассказали о жизни в оккупации и о том, какую политику проводит Россия на захваченных территориях.

Мавка (здесь и далее используются псевдонимы) решила остаться в оккупированном Мелитополе, "потому что несправедливо, что кто-то может просто прийти в мой дом и забрать его".

Она рассказывает, что в последние месяцы заметила усиление не только жесткой политики русификации в городе, но и возросшую милитаризацию всех сфер жизни, включая школы.

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По словам Павла, который живет в Мариуполе, город ощущается так, будто он "отрезан" от внешнего мира.

Он рассказывает, что теперь российское гражданство обязательно, если вы хотите работать, учиться или получить срочную медицинскую помощь:

"Если чей-то ребенок, скажем, откажется петь российский гимн в школе утром, ФСБ навестит их родителей, их "запишет", и тогда может случиться все, что угодно".

По словам Павла, большинство из тех, кто остался в Мариуполе или вернулся, сделали это, чтобы помочь своим пожилым родственникам, или из-за своего жилья. Он отмечает, что самая большая забота в Мариуполе — сохранить свой дом, поскольку большая часть имущества, поврежденного в результате российских бомбардировок, была снесена, а стоимость жизни и безработица резко возросли:

"Я бы сказал, что 95% всех разговоров в городе — о собственности: как ее вернуть, как ее продать. Вы услышите, как люди говорят об этом, стоя в очереди за хлебом, по пути в аптеку, на продуктовом рынке, везде", - рассказывает он.

Ирина, которая живет в оккупированном Крыму, решила остаться, также чтобы ухаживать за пожилым родственником, но также и потому, что она не хотела покидать "свой прекрасный дом".

Она рассказывает, что на полуострове все признаки украинской идентичности в общественных местах были запрещены, и, по ее словам, она больше не может говорить на украинском языке в общественных местах, "потому что никогда не знаешь, кто может донести на тебя властям".

Чего ждут украинцы в оккупации от мирного соглашения

Как рассказывает Мавка, люди в оккупации внимательно следят за тем, что происходит в Киеве, "потому что нам важно знать, готов ли Киев сражаться за нас. Даже маленькие шаги имеют значение":

"У нас здесь американские горки настроений. Многие обеспокоены тем, что могут быть подписаны документы, которые, не дай Бог, оставят нас под российской оккупацией еще на более долгий срок. Потому что мы знаем, что Россия здесь сделает".

Они обеспокоены тем, что, если Киев согласится на прекращение огня, это может означать, что Россия будет проводить ту же политику, что и в Крыму, стирая украинскую идентичность и репрессируя население.

"Они уже заменяют местных жителей своими людьми. Но люди здесь все еще полны надежд, мы продолжим наше сопротивление, нам просто придется быть более креативными", заявляет она.

В то же время Павел считает, что война должна закончиться, даже если это означает потерю возможности вернуться в Украину. Однако понимает, что это решение не будет простым.

"Человеческая жизнь — величайшая ценность... но есть определенные условия для прекращения огня, и не все могут с ними согласиться, поскольку возникает вопрос: почему все эти люди погибли за последние три года? Чувствовали бы они себя брошенными и преданными?", - отмечает он.

Война России в Украине - новости

По данным BILD, российская армия за неделю смогла оккупировать 18 украинских населенных пунктов, захватив почти 200 квадратных километров территории в Донецкой, Харьковской и Сумской областях.

А в Госдуме РФ заявили, что если Украина не пойдет на условия России по урегулированию войны, то останется без Сум, Харькова, Одессы и других городов.

Тем временем на территории временно оккупированного Запорожья был подорван военный поезд российских захватчиков и нарушен ключевой логистический путь оккупантов в Крым.

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