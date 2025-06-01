В США ожидают, что переговоры не затянутся на "месяцы или годы", и результат станет известен в заявленный ранее Трампом срок.

США серьезно относятся к прогрессу в переговорах между Украиной и Россией, и ожидают, что этот процесс не затянется на "месяцы или годы", и результат станет известен в заявленный ранее президентом Дональдом Трампом двухнедельный срок. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс в эфире Fox News, отметив, что Трамп и государственный секретарь Марко Рубио относятся серьезно к ходу переговоров и примут соответствующие решения.

В частности, ведущий спросил у Брюс, когда наступит "постоянно сдвигающийся" срок в две недели, на что она возразила, что "он не двигается", подчеркнув, что и Трамп, и Рубио заявляли, что эти переговоры не являются "долгосрочным делом".

"Это не просто стандартная рабочая процедура. Это не будет длиться месяцами или годами, когда мы имеем стандарты и ориентиры относительно того, что должно происходить", - сказала Брюс.

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При этом она подчеркнула, что Трамп надеется на прогресс в переговорах, но "настроен решительно", о чем свидетельствуют "его недавние очень агрессивные посты в Truth Social о разочаровании Путиным, о том, что он знает, что он чувствует, что тот изменился".

"Президент очень откровенен относительно того, что он чувствует, есть новые рамки, новые временные рамки, когда мы узнаем, серьезны ли они (Украина и Россия), и они (Трамп и Рубио) будут принимать решения в соответствии с этим", - заявила Брюс.

При этом она подчеркнула, что требования США обеим сторонам известны.

Переговоры Украины и России

Ранее РФ предложила провести новый раунд переговоров 2 июня в Стамбуле.

Впоследствии стало известно, что на переговорах в Стамбуле, кроме украинской и российской делегаций, также будут советники по безопасности из США, Франции, Германии и Великобритании. Именно эти страны участвовали в формировании украинского варианта "меморандума" из 22 пунктов.

В США считают, что препятствием для переговоров является отсутствие российской версии так называемого "меморандума".

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