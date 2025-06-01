У актриса было онкологическое заболевание.

Известная американская актриса и звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Валери Махаффей ушла из жизни. Женщине был 71 год.

Печальную весть сообщил ее муж Джозеф. Что именно стало причиной смерти - пока неизвестно, но он отметил, что актриса долгое время боролась с раком.

"Я потерял любовь всей своей жизни, а Америка потеряла одну из самых очаровательных актрис. Ее будет не хватать", - сказал муж Джозеф Келл в интервью изданию Variety.

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Дочь Элис также не смогла сдержать эмоций и написала трогательный пост о покойной матери в своем Instagram.

"Сейчас у меня нет слов, чтобы что-то сказать. Рак - отстой. Я буду искать тебя во всех веселых моментах жизни. Я знаю, что ты будешь там. Я знаю, что мы снова увидимся когда-нибудь. Я люблю тебя бесконечно сильно", - написала она.

Что известно о Валери Махаффей

Валери начала свою карьеру в 1979 году, сыграв главную роль в ленте NBC "Врачи". Уже через год актриса была номинирована на дневную премию "Эмми" в категории "Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале". Также самые известные киноработы Махаффей - это фильмы "Доблестные женщины", "Чудо на Гудзоне", мини-сериал "Фресно" и сериал "Отчаянные домохозяйки".

Напомним, ранее стало известно, что американскому певцу Билли Джоэлу диагностировали редкое заболевание.

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