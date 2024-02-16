Испанский город Марбелья признан лучшим европейским туристическим направлением в Европе для посещения в 2024 году.
Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса European Destinations 2024, в котором приняли участие более миллиона путешественников из 172 стран мира.
Марбелью назвали самым красивым, солнечным и эксклюзивным из европейских направлений, а также одним из лучших мест для гольфа в Европе и одним из лучших мест для гурманов и любителей шопинга. Здесь туристов ждет по-настоящему пятизвездочный отдых, отмечают авторы рейтинга.
Топ-20 лучших туристических направлений Европы в 2024 году
1. Марбелья, Испания.
2. Монако.
3. Мальта.
4. Женева, Швейцария.
5. Батуми, Грузия.
6. Рига, Латвия.
8. Флоренция, Италия.
9. Лондон, Великобритания.
10. Рейкьявик, Исландия.
11. Леж-Кап-Ферре, Франция.
12. Сиена, Италия.
13. Остров Понца, Италия.
14. Порто-Веккьо, Франция.
15. Шампань, Франция.
16. Фарерские острова.
17. Сирмионе, Италия.
18. Пиран, Словения.
19. Ньюквей, Великобритания.
20. Остров Тасос, Греция.
Как сообщал УНИАН, по данным Европейской туристической комиссии (ETC), туризм в Европе практически вышел на допандемийные уровни. В 2024 году ожидается еще больший рост показателей.
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