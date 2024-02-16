Победителей рейтинга определил опрос, проведенный среди более миллиона путешественников из 172 стран мира.

Испанский город Марбелья признан лучшим европейским туристическим направлением в Европе для посещения в 2024 году.

Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса European Destinations 2024, в котором приняли участие более миллиона путешественников из 172 стран мира.

Марбелью назвали самым красивым, солнечным и эксклюзивным из европейских направлений, а также одним из лучших мест для гольфа в Европе и одним из лучших мест для гурманов и любителей шопинга. Здесь туристов ждет по-настоящему пятизвездочный отдых, отмечают авторы рейтинга.

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Топ-20 лучших туристических направлений Европы в 2024 году

1. Марбелья, Испания.

2. Монако.

3. Мальта.

4. Женева, Швейцария.

5. Батуми, Грузия.

6. Рига, Латвия.

7. Мадейра, Португалия.

8. Флоренция, Италия.

9. Лондон, Великобритания.

10. Рейкьявик, Исландия.

11. Леж-Кап-Ферре, Франция.

12. Сиена, Италия.

13. Остров Понца, Италия.

14. Порто-Веккьо, Франция.

15. Шампань, Франция.

16. Фарерские острова.

17. Сирмионе, Италия.

18. Пиран, Словения.

19. Ньюквей, Великобритания.

20. Остров Тасос, Греция.

Как сообщал УНИАН, по данным Европейской туристической комиссии (ETC), туризм в Европе практически вышел на допандемийные уровни. В 2024 году ожидается еще больший рост показателей.

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