Поезд с топливными цистернами и товарными вагонами пошел под откос.

Ночью 31 мая на территории временно оккупированного Запорожья был подорван военный поезд российских захватчиков. Об этом сообщает Главное управление разведки, отметив, что инцидент произошел на железнодорожном участке вблизи временно оккупированного населенного пункта Акимовка Мелитопольского района.

"Товарняк" двигался в сторону временно оккупированного Крыма. В результате взрыва на железнодорожном полотне поезд с топливными цистернами и товарными вагонами пошел под откос. Ключевая логистическая артерия россиян на оккупированных территориях Запорожской области и Крыма нарушена", - отметили в разведке.

При этом в ГУР предупреждают, что после взрыва россияне объявили "план-перехват" - по населенным пунктам ездят патрули Росгвардии, проводятся проверки на блок-постах - особенно тщательно проверяют тех, кто въезжает или выезжает.

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Инциденты в России

В ночь на 1 июня в Брянской области РФ на федеральной дороге произошло обрушение моста. В него влетел пассажирский поезд сообщением "Климов - Москва".

Как пишут в тг-каналах, поезд врезался в разрушенное строение моста, после чего с рельсов сошли локомотив и несколько вагонов.Погибли четыре человека: двое пассажиров и вся локомотивная бригада поезда (это двое сотрудников: машинист и его помощник). Более 40 человек получили ранения.

Впоследствии стало известно, что в Курской области России произошел еще один обвал железнодорожного моста во время движения грузового локомотива. По предварительным данным, часть локомотива упала с моста прямо на автомобильную дорогу, которая проходит под ним.

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