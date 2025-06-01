По словам экспертов, Москва считает, что ее влияние на Украину будет наращиваться со временем.

Российский диктатор Владимир Путин выдвигает жесткие, бескомпромиссные требования на мирных переговорах с Украиной и продолжает обстреливать ее ракетами и беспилотниками, сигнализируя о том, что "он согласится на урегулирование только на его условиях и будет продолжать воевать до тех пор, пока они не будут выполнены". Об этом пишет Associated Press.

В свою очередь глава РФ пытается не разозлить президента США Дональда Трампа, одобрительно говоря о его дипломатии и заявляя об открытости России к мирным переговорам, несмотря на то, что он ставит максималистские условия, которые отвергают Киев и Запад, говорится в материале.

"Трамп, который когда-то обещал закончить 3-летнюю войну за 24 часа, перевернул американскую политику изоляции России, проводя телефонные разговоры с Путиным и очерняя президента Украины Владимира Зеленского. В то же время Трамп предостерег Путина от того, чтобы тот "не поддакивал мне", и пригрозил Москве санкциями, если она не поддержит его мирные предложения", - напомнили в издании.

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Однако в последние дни Трамп показал, что теряет терпение к Путину, подчеркнув, что российский диктатор "сошел с ума" из-за усиления воздушных атак на Украину.

"Что Владимир Путин не понимает, так это то, что если бы не я, с Россией уже произошло бы много действительно плохих вещей, и я имею в виду действительно плохих. Он играет с огнем!", - предупредил американский лидер.

В то же время бывший президент РФ Дмитрий Медведев, который сейчас является заместителем председателя Совета безопасности Путина, ответил на такие слова Трампа:

"Я знаю только одну действительно плохую вещь - Третью мировую войну. Надеюсь, Трамп это понимает!".

В свою очередь московский аналитик Федор Лукьянов отметил, что Путин ведет с Трампом "психологическую игру", а также оба думают, что хорошо понимают друг друга.

"Тактика Путина, очевидно, основывается на предположении, что вопрос имеет меньший приоритет для его собеседника, который хочет избавиться от него так или иначе, тогда как для российской стороны ничто не сравнится с ним по важности. По этой логике, тот, кто видит в нем что-то менее важное, в конечном итоге пойдет на уступки", - объяснил Лукьянов.

Однако многие эксперты считают, что Россия расширит свое наступление этим летом, чтобы попытаться оккупировать больше территории Украины и установить более жесткие условия для достижения мира.

"Москва считает, что ее рычаги влияния на Украину будут наращиваться со временем, и поскольку Трамп четко дал понять, что он выйдет из переговоров, российские военные намерены активизировать свои операции", - подчеркнул Джек Уотлинг из Королевского института объединенных служб в Лондоне.

По его прогнозам, РФ активизирует усилия, чтобы захватить всю Донецкую область и усилит свои атаки на Украину.

"Кремль будет пытаться создать видимость ухудшения ситуации, поскольку переговоры продолжаются, и дать понять Европе, что в тылу опасно, чтобы удержать европейских военных от ввода войск в страну", - отметил Уотлинг в аналитическом обзоре.

В то же время некоторые аналитики рассматривают переговоры как попытку Путина успокоить нетерпение Трампа.

"Путин придумал способ предложить Трампу промежуточный, ощутимый результат мирных усилий Вашингтона, не идя ни на какие реальные уступки", - объяснила Татьяна Становая из Центра Карнеги Россия-Евразия.

Мирные переговоры - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал новое заявление о предстоящих переговорах в Стамбуле, которые предложила провести Россия 2 июня. По его словам, пока отсутствует четкая информация о том, с чем российская делегация собирается на эту встречу.

Глава государства подчеркнул, что такой информации нет ни у Украины, ни у Турции, ни у США, поэтому, по его словам, это имеет пока несерьезный вид.

"Все в мире хотят, чтобы дипломатия заработала и чтобы было реально прекращение огня, чтобы Россия прекратила играть с дипломатией и заканчивала войну. Все хотят серьезного мира, и Россия должна на это пойти. Именно такой должна быть адженда встреч. Мы свою адженду дали. Мы надеемся, что американская сторона будет решительной в вопросе санкций, чтобы помочь миру", - добавил Зеленский.

В то же время пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс назвала крайний срок для прогресса в переговорах Украины и России. Она подчеркнула, что США ожидают, что этот процесс не затянется на "месяцы или годы". Брюс надеется, что результат станет известен в заявленный ранее президентом Дональдом Трампом двухнедельный срок.

По ее словам, Трамп оптимистичен относительно прогресса в переговорах, но "настроен решительно". Она также добавила, что требования США обеим сторонам известны.

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