10 лучших пеших маршрутов в мире

Некоторые походы требуют полной самодостаточности: ночевки в палатках и очистка воды по пути; на других маршрутах на каждом шагу есть приюты или простые домики.

Некоторые маршруты запоминаются благодаря пейзажам. Некоторые маршруты являются эпическими из-за почти сверхчеловеческих усилий и выносливости, необходимых для достижения конечной точки.

Эксперты Lonely Planet назвали лучшие треккинговые маршруты мира.

Поход по долине Марха, Ладакх, Индия

Расстояние: 80 км

Время: 6–7 дней

Путешественники, как правило, обходят стороной индийскую часть самого могущественного горного хребта в мире, но те, кто все же решают сюда приехать, получают в награду виды, которые не уступают ни Непалу, ни Тибету, ни Пакистану. Захватывающие походы можно найти по всем индийским Гималаям - от захватывающего дух похода Гоеча Ла в Сиккиме до паломнических походов к отдаленным горным храмам в Уттаракханде и Кашмире. Но, по нашему мнению, лучшая часть для треккинга - это высокогорный Ладакх, где вы пересекаете высокогорные пустыни в дождевой тени Гималаев.

Во время похода по долине Марха вы будете неделю идти по удивительно пустынному лунному ландшафту, огибая с юга Лех через изрезанные хребты, которые фланкируют южный берег реки Инд, прежде чем выйти к знаменитому буддийскому гомпа в Хемисе.

Высокогорный маршрут для пеших туристов, Франция–Швейцария

Расстояние: 200 км

Время: 14 дней

Проходящий от Шамони во Франции через южный Вале до Церматта в Швейцарии, двухнедельный поход по маршруту Walkers’ Haute Route пересекает некоторые из самых высоких и потрясающих пейзажей, доступных в Альпах.

В некоторые дни вы будете проходить через альпийские луга, достойные йодля, а в другие - с трудом преодолевать высеченные ледниками скалы, охраняемые горными гигантами. А поскольку маршрут пролегает в Северной Европе, инфраструктура по пути превосходная: отели и горные приюты разбросаны по всему маршруту.

Торрес-дель-Пайне O Trek, Патагония, Чили

Расстояние: 136 км

Время: 9 дней

Многие посетители чилийского национального парка Торрес-дель-Пайне отступают, увидев масштабы местности, и выбирают более короткий маршрут "W Trek". Но чтобы в полной мере насладиться разнообразием ландшафтов этого великолепного заповедника, рекомендуется пройти полный 9-дневный маршрут "O Trek". Следуя по тропе из Лас-Торрес, можно увидить одни из самых фотогеничных видов в мире: кристально чистые реки, изваянные горы, открытые луга, старые леса, глубокие и тихие озера и ледяной язык ледника Грей.

Тропа Калалау, Гавайи

Расстояние: 18 км в одну сторону

Время: 2 дня

Соединяя пляж Кее и долину Калалау на северном побережье Кауаи, красивый маршрут следует вдоль высокой скалы, покрытой тропической растительностью, и ведет к ночлегу на великолепном уединенном гавайском пляже.

Маршрут вдоль побережья На Пали начинается легко, но постепенно становится все более сложным на крутых грунтовых тропах. Наградой станет вид на первозданные долины, грохочущие водопады, уединенные пляжи и бурные воды Тихого океана.

Тропа инков, Перу

Расстояние: 33 км туда и обратно

Время: 4–5 дней

Тропа длиной 33 км к цитадели инков Мачу-Пикчу, построенной в XV веке, использовалась на протяжении веков, пока в 1911 году исследователь Хирам Бингем не "открыл" этот маршрут. В связи с резким увеличением числа посетителей в последние годы власти ввели определенные правила и ограничения. Обязательно бронируйте заранее, по крайней мере за шесть месяцев, одно из 500 разрешений, доступных каждый день. Эта цифра включает вспомогательный персонал (носильщиков, гидов и т. д.), поэтому только 200 счастливчиков-туристов получают разрешение.

Поход к самым известным руинам Перу предлагает головокружительные виды на высокие облачные леса, а Мачу-Пикчу ждет впереди, как маяк. Тропа поднимается на высоту 2430 м от Священной долины, извиваясь вверх, вниз и вокруг гор, и пересекая по пути три высоких перевала.

Для тех, кто просто посещает "затерянный город" на один день, власти ввели три новых маршрута.

Маршрут Routeburn Track, Новая Зеландия

Расстояние: 32 км

Время: 3–4 дня

Южный остров Новой Зеландии - это максимально альпийский ландшафт, который можно увидеть, не будучи в Альпах, а трехдневный маршрут Routeburn Track - один из лучших способов пересечь эту страну чудес. Это маршрут для любителей больших просторов и открытого неба, который проходит по фьордам, усеченным долинам и изрезанным хребтам через потрясающие ландшафты двух национальных парков: Фьордленд и Маунт Аспиринг.

Предпочтительный маршрут проходит от Routeburn Shelter до Milford Road с ночевками в кемпингах, расположенных в живописных местах. Среди основных достопримечательностей – виды с Харрис-Сэддл и Конического холма, а также прохладные купания в горных озерах, питаемых родниками. Главная сложность этого популярного похода – обеспечить себе место среди ограниченного числа людей, которым разрешено одновременно находиться на маршруте.

Гунунг Ринджани, Индонезия

Расстояние: 24 км

Время: 2 дня

В то время как на уровне моря раскинулись прекрасные пляжи Ломбока, остров поднимается на высоту 3726 м до вершины этого огромного вулкана, покрытого озером, который до сих пор периодически пробуждается к жизни, в последний раз в 2016 году. Чтобы насладиться лучшими видами, последний подъем на вершину начинается в темноте, чтобы достичь края кратера, когда первые лучи солнца прогоняют мрак.

Килиманджаро, Танзания

Расстояние: 37–90 км

Время: 5–9 дней

Недельное восхождение на самую высокую гору Африки по-прежнему остается эпическим предприятием. С того момента, как вы впервые увидите ее туманный силуэт, возвышающийся над пыльными равнинами, Килиманджаро просто манит к себе.

В то время как у подножия горы бродят львы и слоны, вершина покрыта снегом и пустынна, а ее высота 5895 м достаточно велика, чтобы вызвать высотную болезнь.

GR20, Корсика, Франция

Расстояние: 168 км туда и обратно

Время: 15 дней

Вас ждут леса, гранитные лунные ландшафты, ветреные кратеры, ледниковые озера, горные потоки, торфяные болота, маквис, заснеженные вершины, равнины и невы. Созданный в 1972 году, GR20 соединяет город Каленцана в Баланье с Конкой к северу от Порто-Веккьо. Тропа каменистая, неровная и часто крутая, с переходами по шатким мостам и открытыми участками по скользким скалам и рыхлым, скользящим осыпям.

Базовый лагерь Эвереста, Непал

Расстояние: 130 км туда и обратно

Время: 2 недели

Проходя по извилистым речным долинам и скрипучему массиву ледника Кхумбу, эта грандиозная миссия включает посещение горных монастырей, смотровых площадок и неустойчиво расположенных деревень шерпов, а также изнурительные дни подъема на высоту.

