К таким блюдами кулинары отнести мусаку, кебабы, сыр халлуми и многие сладости.

В 2024 году греческую кухню признали самой вкусной в мире, а потому неудивительно, что миллионы туристов, прибывающих ежегожно в страну, стремятся с головой окунуться в местные гастрономические традиции.

Однако шеф-повара из Греции и другие представители кулинарной индустрии предупреждают, что многие гости принимают за исконно греческие блюда, которые таковыми на самом деле не являются, пишет Daily Mail.

"Туристы думают, что такие блюда, как кебаб, халлуми, мусака и различные сладости, такие как пахлава и каталфи, являются подлинно греческими. Но все они произошли из Малой Азии (Анатолия, Турция) и исторического региона Левант, где раньше проживало значительное эллинское население", – пояснил Яннос Хаджииоанну, занимающийся поставками греческих продуктов.

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С ним соглашается шеф-повар Бен Палмер, который говорит, что греческим ошибочно называют еще одно популярное блюдо – фаршированную колбаску шефталию, которая на самом деле появилась на Кипре.

"Многие туристы в Греции просят ее, и это, как правило, самый распространенный негреческий запрос, поэтому многие греческие повара считают его довольно раздражающим", – отмечает он.

В свою очередь шеф-повар Никос Экономопулос призывает туристов обращать внимание на то, как выглядит греческий салат – в Греции в него традиционно не кладут латук.

Кроме того, по его словам, в аутентичных греческих ресторанах ппринято подавать оливки с косточками – если они изъяты, вероятно, плоды привезли из другого региона или даже страны.

Шесть греческих блюд, которые обязательно стоит попробовать

Стифадо – тушеная говядина в густом томатном соусе.

– тушеная говядина в густом томатном соусе. Пастицио – блюдо, похожее на мусаку и лазанью одновременно, куда также допаляется слой макаронных изделий.

– блюдо, похожее на мусаку и лазанью одновременно, куда также допаляется слой макаронных изделий. Свежие овощи – у всех продуктов есть свои сезоны, а потому в разное время года туристам стоит искать именно те, которые сейчас в самом разгаре.

– у всех продуктов есть свои сезоны, а потому в разное время года туристам стоит искать именно те, которые сейчас в самом разгаре. Антикристо – баранина, которую медленно жарят на шампурах, часто на открытом огне.

– баранина, которую медленно жарят на шампурах, часто на открытом огне. Домашние соленые пироги – особенно стоит обратить на выпечку с начинкой из цуккини или тыквы.

– особенно стоит обратить на выпечку с начинкой из цуккини или тыквы. Свежая рыба на гриле – стоит обращать внимания на окуня, сардины или скумбрию, но избегать сибаса и морского леща, которые обычно выращиваются на фермах.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперт по путешествиям Софи Янсен рассказала о главных ошибках туристов во время отдыха в Греции.

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