Украинская кухня оказалась в середине рейтинга.

Греческая кухня была признала лучшей в мире в 2024 году, таким образом сместив с первого места многолетнего лидера – Италию.

Согласно свежему рейтингу TasteAtlas, составленному на основе более 477 тысяч отзывов на почти 15,5 тысяч блюд в его базе, в этом году кухня Греции набрала 4,6 из 5 баллов – это чуть ниже, чем годом ранее, но все равно достаточно для того, чтобы стать лидером. В прошлом году у греческой кухни было третье место, а в позапрошлом – второе.

В частности, эксперты советуют попробовать в Греции такие блюда, как оливковое масло, фисташки, карамельный сыр "гравьера", контосувли из свинины, сырную закуску "саганаки", пайдакию из бараньих ножек и многое другое.

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Тем временем, победившая в прошлом и позапрошлом годах итальянская кухня на этот раз с совсем небольшим отрывом оказалась на втором месте – у нее 4,59 баллов из 10. Основные блюда – неаполитанская пицца, сыр пармезан, шоколад "джандуя", блюда из белого трюфеля, паста "тальятеле", сыр буррата, ветчина прошутто и многое другое.

Замкнула тройку лидеров мексиканская кухня, которая годом ранее была на седьмом месте – сейчас у нее 4,52 балла из 5. Особенно выделяются такие блюда, как безалкогольные фруктовые напитки, тако с мясным рагу биррия, суп чихиртма, кесадилья грингас, кукурузный салат "эскитес" и прочее.

В то же время украинская кухня также заметно улучшила свои позиции в рейтинге – сейчас у нее 44 место из 100 (между кухнями Канады и Нидерландов), против 53 позиции годом ранее. Особенно авторы рейтинга хвалят вареники, сырники, пампушки, мачанку, котлету по-киевски, борщ, банош, деруны, оладьи, киевский торт, паску и многое другое.

10 самых вкусных национальных кухонь мира

Греческая Итальянская Мексиканская Испанская Португальская Турецкая Индонезийская Французская Японская Китайская

Как сообщал УНИАН, ранее влиятельный туристический журнал Condé Nast Traveler составил список из десяти мест по всему мира, которые стоит посетить в 2025 году в поисков новых вкусов. Попали в него страны от Европы до Африки.

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