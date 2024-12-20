Греческая кухня была признала лучшей в мире в 2024 году, таким образом сместив с первого места многолетнего лидера – Италию.
Согласно свежему рейтингу TasteAtlas, составленному на основе более 477 тысяч отзывов на почти 15,5 тысяч блюд в его базе, в этом году кухня Греции набрала 4,6 из 5 баллов – это чуть ниже, чем годом ранее, но все равно достаточно для того, чтобы стать лидером. В прошлом году у греческой кухни было третье место, а в позапрошлом – второе.
В частности, эксперты советуют попробовать в Греции такие блюда, как оливковое масло, фисташки, карамельный сыр "гравьера", контосувли из свинины, сырную закуску "саганаки", пайдакию из бараньих ножек и многое другое.
Тем временем, победившая в прошлом и позапрошлом годах итальянская кухня на этот раз с совсем небольшим отрывом оказалась на втором месте – у нее 4,59 баллов из 10. Основные блюда – неаполитанская пицца, сыр пармезан, шоколад "джандуя", блюда из белого трюфеля, паста "тальятеле", сыр буррата, ветчина прошутто и многое другое.
Замкнула тройку лидеров мексиканская кухня, которая годом ранее была на седьмом месте – сейчас у нее 4,52 балла из 5. Особенно выделяются такие блюда, как безалкогольные фруктовые напитки, тако с мясным рагу биррия, суп чихиртма, кесадилья грингас, кукурузный салат "эскитес" и прочее.
В то же время украинская кухня также заметно улучшила свои позиции в рейтинге – сейчас у нее 44 место из 100 (между кухнями Канады и Нидерландов), против 53 позиции годом ранее. Особенно авторы рейтинга хвалят вареники, сырники, пампушки, мачанку, котлету по-киевски, борщ, банош, деруны, оладьи, киевский торт, паску и многое другое.
10 самых вкусных национальных кухонь мира
- Греческая
- Итальянская
- Мексиканская
- Испанская
- Португальская
- Турецкая
- Индонезийская
- Французская
- Японская
- Китайская
Как сообщал УНИАН, ранее влиятельный туристический журнал Condé Nast Traveler составил список из десяти мест по всему мира, которые стоит посетить в 2025 году в поисков новых вкусов. Попали в него страны от Европы до Африки.
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