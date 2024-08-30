Хотя Таиланд является популярным туристическим направлением, цены здесь удивительно низкие.

Поездка за границу - это увлекательный способ провести отпуск, но, к сожалению, часто он является очень дорогим. Впрочем есть варианты, как сэкономить на поездке. Один из очевидных - выбирать "дешевую" страну, где цены априори ниже, чем в Европе.

Британский путешественник по имени Уоррен Роби, который ведет популярный блог в TikTok, наглядно показал, сколько на самом деле можно купить в такой стране как Таиланд, имея в кармане всего 1 фунт стерлингов, что по сегодняшнему курсу эквивалентно примерно 44 тайским батам или около 54 гривнам.

В одном из своих видео путешественник устроил своим подписчикам небольшую экскурсию в местный тайский супермаркет.

Видео дня

"Позади меня [магазин] 7-Eleven, и я хочу показать вам, ребята, что вы можете купить за 1 фунт стерлингов в роскошных магазинах Таиланда", - говорит парень в начале видео.

Он начал свой сверхдешевый разгул с банки тайского Red Bull, которая стоила 10 тайских бат, это около 12 гривен, или 20 британских пенсов (пятая часть 1 фунта стерлингов).

Далее он пошел за пачкой чипсов со вкусом барбекю, которая стоит чуть больше 10 тайских батов. Поэтому общая сумма составляет уже 24 гривны, или 40 пенсов.

Уоррен также пожелал немного желе, которое подняло совокупную стоимость корзины до 36 гривен, или 60 пенсов. И он также почувствовал желание угостить себя леденцом еще за 10 тайских бат (12 гривен, или 20 пенсов). На оставшиеся деньги он взял пачку печенья.

Таким образом полный список покупок Уоррена составил:

банка Red Bull,

пачка чипсов,

порция желе,

леденец,

пачка печенья.

Совокупно все обошлось в 1 фунт стерлингов (54 гривны). По подсчетам путешественника, в родной Британии этот поход в магазин ему обошелся бы в 35 фунтов стерлингов (1905 гривен). Например, один только Red Bull обошелся бы ему в 4,50.

Другие интересные советы путешественников

Как писал УНИАН, женщина посетила за этот год 10 стран мира, потратив совокупно около 2600 долларов. То есть всего по 260 долларов на одну страну. Рецептом своей впечатляющей экономии она поделилась с подписчиками.

Также мы рассказывали, почему туристам не стоит покупать сангрию в Испании. Жительница Мадрида дала путешественникам несколько важных советов по посещению города.

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