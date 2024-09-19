Худшим временем для поездок в эту популярную страну Азии является сезон дождей, но именно тогда можно хорошо сэкономить.

Планируя отдых в Таиланде, большинство путешественников стремятся избежать хотя бы малейшего шанса попасть на сезон дождей. Однако и он имеет ряж преимуществ.

Британский туристический эксперт Рик Джордан в свое блоге для Condé Nast Traveler рассказал, что лучшим временем для отдыха в Таиланде является зима.

"Лучшее время для посещения Таиланда – с декабря по март, хотя, как и в любом тропическом месте, даже в самые солнечные дни возможны короткие и невероятно сильные дожди", – отмечает Джордан.

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В то же время, по его словам, худшим временем для поездок в эту популярную страну Азии являются два летних месяца.

"Если вы не хотите попасть под внезапный ливень, то месяцы, которых следует избегать, – это июль и август. Таиланд – одно из самых популярных направлений для зимнего солнца, и на то есть веские причины. С другой стороны, период с марта по май – это время, которого следует избегать, если вы не любите изнуряющие температуры, так как в это время здесь самая жаркая погода", – пояснил эксперт.

При этом Джордан отметил и позитивный момент в поспещении Таиланда весной-летом – возможность хорошенько сэкономить.

"В эти месяцы цены самые низкие (из-за сезона дождей), поэтому вы, скорее всего, найдете одни из лучших предложений в популярных туристических местах. Например, это лучшее время, чтобы искать предложения на лучшие отели в Пхукете и Краби", – добавил он.

В целом, по словам эксперта, сезон дождей в Таиланде длится с мая по октябрь, причем в первые месяцы ливни более сильные, но внезапные и краткосрочные, а в последние – более слабые, но затяжные.

"Если вы хотите воспользоваться более дешевыми авиабилетами и вас не смущает дождь, это может быть лучшим вариантом для поездки в Таиланд", – отметил Джордан.

Как сообщал УНИАН, ранее британский путешественник Уоррен Роби наглядно показал, сколько на самом деле можно купить в Таиланде, имея в кармане всего 1 фунт стерлингов (примерно 44 тайских бат или около 54 гривень).

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