У большинства бюджетных авиакомпаний Европы действуют довольно строгие требования к размеру и весу ручной клади.

Большинство туристов, отправляясь на отдых, ищут варианты сэкономить. И один из них – бюджетные авиакомпании. Впрочем, довольно часто за привлекательной ценой 15-20 евро за билет скрывается уйма других доплат.

Порой доходит до того, что стоимость дополнительного багажа в несколько раз превышает цену самого авиабилета, а потому путешественники маниакально пытаются уместить все свои вещи в одну скромную ручную кладь.

Разумеется, авиакомпании это прекрасно понимают, а потому вводят все более жесткие требования к ручной клади. Интернет-портал avianews.com изучил, какие авиакомпании в Европе в 2024 году имеют самые жесткие правила провоза ручной клади и пришел к весьма неожиданным выводам. Оказалось, что вверху списка находятся не только лоукостеры вроде Ryanair, Wizz Air, easyJet, Norwegian Air Shuttle, Vueling и Volotea, но и традиционные авиакомпании. Например, финский национальный авиаперевозчик Finnair имеет более строгие правила, чем Wizz Air или easyJet. Примерно такая же ситуация сложилась и с SAS Scandinavian Airlines.

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Издание отмечает, что формально авиакомпании объясняют урезание норм ручной клади заботой о пассажирах: так они сокращают время посадки в самолет – меньше вещей, меньше времени на поиск свободного места на полке для ручной клади. Однако если посмотреть отчетность авиаперевозчиков, то становится ясно – платная ручная кладь стала еще одним способом улучшить финансовые показатели авиакомпаний в условиях жесткой конкуренции.

При этом не все авиакомпании ограничивают вес ручной клади, указывая лишь разрешенные габариты – так поступают Ryanair, SAS Scandinavian Airlines, Vueling и Volotea.

Нормы провоза ручной клади по самым дешевым билетам в Европе

1. easyJet. Один предмет с размерами до 45х36х20 см, вес до 15 кг, размещение под впереди стоящим креслом.

2. Volotea. Один предмет с размерами до 40х30х20 см без ограничения по весу, размещение под впереди стоящим креслом.

3. Vueling. Один предмет с размерами до 40x30x20 см без ограничения по весу, размещение под впереди стоящим креслом.

4. Wizz Air. Один предмет с размерами 40х30х20 см, вес до 10 кг, размещение под впереди стоящим креслом.

5. Norwegian Air Shuttle. Один предмет с размерами до 38х30х20 см, вес до 10 кг, размещение под впереди стоящим креслом.

6. Ryanair. Один предмет с размерами 40х25х20 см без ограничения по весу, размещение под впереди стоящим креслом.

7. SAS. Один предмет с размерами до 40х30х15 см без ограничения по весу, размещение под впереди стоящим креслом.

8. Finnair. Один предмет с размерами до 40х30х15 см, вес до 8 кг, размещение под впереди стоящим креслом.

Как сообщал УНИАН, ранее генеральный директор крупнейшего в мире лоукостера Ryanair Майкл О'Лири заявил, что плату за дополнительную ручную кладь с пассажиров взымают не из-за желания заработать, а по соображениям безопасности.

При этом он высказался за то, что всем европейским авиакомпанием стоит прийти к единым стандартам провоза ручной клади, чтобы не вводить путешественников в заблуждение разными требованиями.

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