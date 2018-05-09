Приключения налегке: 6 советов для бюджетного и комфортного путешествия

Мы уже описывали ранее, что после получения Украиной безвиза с ЕС, небольшое путешествие в страны Европы при удачном стечении обстоятельств и правильном планировании может быть достаточно бюджетным в плане дороги/проживания. Но непосредственно в процессе поездки путешественника ждет еще немало сопутствующих расходов, которые каждый хотел бы максимально минимизировать. Частично это можно сделать за счет грамотного подхода к сбору вещей – чем их меньше и чем они практичнее, тем комфортнее и экономнее будет поездка.

Так, правила перевозки бесплатного багажа в ручной клади на рейсах большинства мировых авиакомпаний загоняют нас в определенные рамки – начиная от максимального размера вашего рюкзака/сумки и заканчивая тем, что можно или нельзя брать с собой на борт самолета из соображений безопасности. При этом стоимость перевозки платного багажа порой бывает даже больше стоимости самого билета (особенно это касается лоукостов). Потому, если хочется сэкономить, возможно, придется отказаться от некоторых привычных для вас в повседневной жизни вещей.

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С другой стороны, в путешествиях налегке есть свои плюсы – ведь куда комфортнее переезжать с места на место с минимальным количеством вещей, чем с огромным чемоданом на колесиках, набитым вещами, без которых во время путешествия на самом деле вполне можно обойтись. К тому же, это существенно бережет силы и нервы, если по маршруту предусмотрены пересадки.

Дело в том, что в Европе часто продают билеты на поезда или автобусы из пункта А в пункт Б, которые предусматривают одну или даже больше пересадок. При этом время, отведенное на смену транспорта, иногда может составлять всего 5-10 минут. И хотя там у них все продумано до мелочей, и, как правило, пересадка совершается в пределах одной платформы, однако, согласитесь, делать это с целой кучей вещей не очень комфортно.

И еще один безусловный плюс: при путешествии на самолете без перевозки вещей в багажном отделении меньше в очередях в аэропортах придется стоять, и ваш багаж точно нигде не потеряется.

Итак, вот они - «золотые скрижали» комфортного и бюджетного путешествия налегке.

1. Внимательно изучаем правила перевозки багажа

Большинство авиакомпаний позволяют бесплатно взять с собой на борт определенное количество вещей, но с ограничениями по количеству и составу. А потому, если вы все же решили уместить все свое добро в ручную кладь, следует заранее внимательно изучить «багажные» правила вашего перевозчика.

Во-первых, в случае перевеса или превышения размеров вашего багажа, вас просто заставят за него заплатить. При этом сумма оплаты непосредственно в аэропорту будет еще и выше, чем при покупке билета онлайн. Во-вторых, при осмотре вас попросту могут попросить выкинуть такой дорогой сердцу маникюрный набор или недешевую парфюмерию, так как далеко не все предметы можно проносить на борт из соображений безопасности. Например, однажды наш подвыпивший соотечественник очень долго возмущался в немецком аэропорту, почему ему не разрешили пронести на борт набор коллекционных ножей, и потом еще на протяжении всего полета заливал свое горе товарами из duty free. А вот если бы он заранее почитал правила…

Зачастую, под бесплатной ручной кладью, которую можно взять на борт, подразумевают рюкзак, сумку или небольшой чемодан на колесиках с габаритами приблизительно 55x40x20 и весом до 10 килограмм.

Также на борт, чаще всего, можно бесплатно взять верхнюю одежду или одеяло; сотовый телефон, планшет, иногда даже ноутбук; книгу или журнал; зонт или трость; детские принадлежности для малышей до двух лет; пару костылей для лиц с ограниченными физическими возможностями.

В то же время, на борт категорически запрещается проносить любые колющие-режущие предметы; огнестрельное оружие; взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества; токсичные, едкие, коррозирующие вещества; наркотики и так далее.

Для рядового туриста самыми болезненными являются правила перевозки жидкостей, которые допускаются на борт только в контейнерах емкостью не более 100 мл, упакованные в надежно закрывающийся прозрачный полиэтиленовый пакет максимальным объемом 1 литр и размером 20x20 см. Любой другой способ перевозки на борту жидких косметических средств, напитков или лекарств запрещается (впрочем, с последними есть ряд нюансов, требующих отдельного изучения). И здесь на помощь приходят косметические наборы с миниатюрными флаконами, пустые или уже сразу с содержимым, которые нынче довольно легко найти в магазинах или в Интернете. Некоторые авиакомпании даже выдают на борту небольшие дорожные наборы, хотя это больше касается рейсов дальнего следования и не совсем бюджетных авиалиний.

Кроме того, на борт можно проносить товары, приобретенные в магазинах duty free в аэропорту уже после прохождения зоны досмотра (разумеется, в разумных масштабах). Потому, хоть одну-две бутылки заморского алкоголя себе на память или в подарок друзьям все же увезти удастся, даже без оформления багажа. Единственное правило – пить его на борту все же нельзя, бутылки должны оставаться упакованными в течение всего полета.

Также рекомендуется перед вылетом заранее изучить список товаров/продуктов, запрещенных к ввозу/вывозу таможенными правилами страны, куда вы планируете поехать, так как иногда это могут быть довольно невинные, на первый взгляд, вещи. Например, из ЮАР нельзя вывозить украшения из акульих зубов, слоновой кости или игл дикобраза, а из Индии или Туниса – национальную валюту. Также существует максимальное допустимое для перевозки количество единиц того или иного продукта. В частности, это касается подакцизных товаров, драгоценностей или денег. Например, в страны ЕС можно провозить напитки крепостью более 22,3% в объеме не более 1 литра на одного въезжающего.

2. Избавляемся от всего лишнего

Главный враг путешественника налегке – принцип «а вдруг пригодится». Каждый раз, когда мы собираемся в дорогу, мы стараемся учесть буквально все, чтобы быть готовыми к любым форс-мажорам. На деле же, половина багажа может или не понадобиться вовсе, или без нее вполне можно обойтись. Потому, во время сборов нужно сохранять холодный ум и быть готовым на жертвы!

Больше всего места в багаже, зачастую, занимает одежда и обувь, особенно это касается девушек (извините за сексизм, если что). На самом деле, нет необходимости везти с собой в недельное путешествие половину своего гардероба. Разумеется, хочется показать себя за границей во всей красе, каждый день - в новом наряде, и выложить как можно больше разнообразных фото в Инстаграм. Но, по большому счету, в той же Европе или Америке люди уже давно не переживает по поводу внешнего вида и, вероятнее всего, им будет все равно, одевали ли вы одни джинсы два дня подряд. Поэтому, если для вас важнее комфорт и экономия, тогда главный помощник – универсальность. Это означает, что при подборе одежды следует сосредоточиться на том, что хорошо сочетается между собой. То есть, вашу любимую кофточку, которую можно носить только с одной конкретной юбкой, придется оставить дома. Такая же участь должна ждать предметы гардероба, которые вы, вероятнее всего, наденете только один раз.

Из обуви стоит ограничиться одной парой, которую вы наденете в дорогу – максимально удобной и универсальной. Разумеется, когда ваше путешествие преследует какую-то цель, где требуется конкретный дресс-код, схитрить не получится: понятное дело, что для Венской оперы придется везти вечерний наряд. То же самое касается деловых мероприятий, экстремальных видов спорта или туристических походов (если вы планируете не только по горам лазить, но еще и в люди выходить).

3. Берем ровно столько, сколько необходимо

Чтобы разгрузить дорожную сумку, также следует приблизительно подсчитать, сколько того или иного средства вам действительно необходимо иметь при себе. В первую очередь, это касается косметики и средств личной гигиены. Так, нет надобности тащить с собой на неделю огромный тюбик зубной пасты или 200 мл шампуня. Гораздо лучше взять мини-порции, которые, в принципе, не сложно купить в любом специализированном магазине. Кроме того, в такой дозировке вы еще и сможете их на борт самолета в ручной клади взять (читайте 1 пункт). Не стоит тащить с собой и всю косметичку с пятью разными тонами помады, лучше остановиться на 1-2 самых любимых и универсальных.

Также избавляемся от массивных упаковок-коробок – опять же, это касается косметики, лекарств, гаджетов и так далее, если они не требуют особо бережных условий перевозки. Здесь на помощь могут прийти специальные герметичные вакуумные пакеты – они существенно уменьшают объем одежды, а если хранить в них жидкости, они точно не разольются в сумке.

Отдельный момент – гаджеты, литература, игры и прочие любимые вещи для проведения досуга. Кто-то привык брать с собой толстую книгу в твердом переплете, кто-то – родной ноутбук, а некоторые даже настольные игры, чтобы в дороге или вечерами в отеле скучно не было. Но вы же едете на поиски приключений, за впечатлениями, а, значит, скорее всего, вам и без этого будет чем заняться в поездке! Потому есть большая вероятность, что вы так и протаскаете с собой все эти предметы, использовав их один-два раза. Стоит ли оно того?

4. Оцениваем, что лучше взять с собой, а что – докупить на месте

Здесь один из самых важных пунктов – лекарства. Во-первых, во многих странах большинство медикаментов выдают по рецепту, а, во-вторых, у каждого из нас есть проверенные опытом средства, которым мы доверяем, тогда как не всегда уверены, как наш организм отреагирует на незнакомый заграничный продукт. Конечно, для ввоза сильнодействующих лекарств есть свои правила, а потому людям, которые их принимают, следует изучить вопрос дополнительно. Но привычные средства на случай первых признаков простуды или пищевого отравления все же лучше прихватить с собой. Естественно, не нужно брать полную медицинскую аптечку, но пару пластинок первого необходимого лишними не будут. Опять же, без коробки и в минимально необходимой дозировке.

Также стоит уделить внимание дополнительной одежде на случай «порвется, намокнет, запачкается, внезапно станет холодно». В дороге, разумеется, возможны форс-мажоры, в результате которых вам потребуются дополнительные предметы гардероба. Многие почему-то думают, что лучше перестраховаться и прихватить все это с собой, а, в итоге, все путешествие носить упакованными вещи, которые могут и не понадобиться. Здесь совет – лучше предусмотрите в бюджете своего путешествия дополнительные 40-50 евро/долларов на непредвиденные расходы. Ведь в любой стране полно магазинов масс-маркета, в которых, в крайнем случае, можно будет докупить необходимое вполне по приличной цене – кофту за 10-15 евро, джинсы за 15-20 евро (а в сезон скидок можно раздобыть что-то и по более выгодной цене) и так далее. То же касается и литературы-журналов – если владеете местным языком, вообще отлично.

Еще и привезете себе что-то на память в качестве сувенира…

5. Кооперируемся!

Если вы собрались в поездку компанией, не стесняйтесь согласовывать со своими друзьями, какие предметы лучше взять общими усилиями. Тогда каждому не придется везти с собой полный набор всего необходимого. Вместо этого кто-то один может взять косметические средства, кто-то - лекарства, а кто-то - что-то для досуга. Главное только, чтобы все в вашей компании подошли к процессу сборов ответственно.

6. Оставляем крупные покупки на конец поездки

Если у вас в планах привезти из путешествия себе или родным что-то на память, логичнее всего оставить основную закупку на последние дни. Конечно, попадая в другую страну, мы сразу видим массу товаров, которые сразу хочется купить. Но лучше держать себя в руках. Все, что можно приобрести в финальном пункте назначения, лучше купить именно там, а до этого спокойно перемещаться с минимумом вещей. Правда, в данном случае нужно приложить усилия, чтобы грамотно распланировать свой бюджет и не оказаться в ситуации, когда перед закупкой сувениров у вас уже не останется денег.

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Как видим, благодаря несложным правилам сбора в дорогу, можно заметно удешевить свою поездку, при этом, сделав ее еще и комфортнее. Разумеется, все эти правила работают, преимущественно, в случае короткого путешествия. Но, тем не менее, даже во время более длительных поездок не стоит перегружать себя лишним. Не бойтесь путешествовать налегке!

Марина Григоренко