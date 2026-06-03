Можно ли проносить свою еду в самолет: что говорят авиакомпании

В отношении перевозки продуктов питания действуют довольно строгие правила.

Многие путешественники до сих пор не знают, что некоторые продукты запрещено проносить на борт самолета или ввозить в страны Европы. Как пишет Express, хотя авиакомпании easyJet, Ryanair, Jet2 и TUI позволяют пассажирам брать с собой перекусы, для отдельных продуктов и напитков продолжают действовать ограничения. Ограничения зависят как от правил конкретной авиакомпании, так и от требований страны назначения.

Так, пассажиры TUI на дальнемагистральных рейсах продолжительностью от семи часов получают питание и напитки, включенные в стоимость билета. На более коротких маршрутах еду и напитки можно приобрести в бортовом кафе. В целом пассажирам разрешают брать с собой собственную еду, однако в TUI предупреждают, что экипаж не может охлаждать или разогревать продукты, принесенные из дома. Исключение делают только для детских бутылочек. Также пассажирам запрещено употреблять собственный алкоголь во время полета.

В easyJet пассажирам по-прежнему разрешают проносить еду в салон самолета. В то же время жидкие или полужидкие продукты – супы, йогурты, кремы или соусы – подпадают под стандартные ограничения аэропортовой службы безопасности в отношении перевозки жидкостей. Горячие напитки также можно брать на борт, если они приобретены уже после прохождения контроля безопасности и находятся в плотно закрытом стакане с крышкой. В авиакомпании отмечают, что отдельные страны могут иметь собственные правила ввоза продуктов, поэтому путешественникам советуют заранее проверять требования страны назначения.

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Ryanair разрешает пассажирам брать на борт собственную еду и безалкогольные напитки. Однако компания не разрешает проходить на посадку с горячими напитками. Кроме того, на рейсах Ryanair строго запрещено употреблять собственный алкоголь, включая алкоголь из duty free. Во время полета разрешается употреблять только алкогольные напитки, приобретенные непосредственно в бортовом сервисе авиакомпании.

Jet2 имеет одни из самых строгих правил в отношении еды и напитков, которые пассажиры берут с собой на борт. Авиакомпания прямо запрещает проносить горячую еду и горячие напитки из соображений безопасности. Также перевозчик оставляет за собой право отказать в перевозке продуктов, которые могут создавать дискомфорт для других пассажиров – в частности, еды с резким запахом. В то же время пассажирам разрешается брать с собой холодные закуски и холодные готовые блюда. Кроме того, во время полета на борту можно приобрести еду и напитки.

Путешественникам также напоминают, что правила авиакомпаний и таможенные ограничения при пересечении границы – это разные вещи.

Во время поездок в страны Евросоюза продолжают действовать ограничения на ввоз многих мясных и молочных продуктов.

В частности, проблемы могут возникнуть с: бутербродами с ветчиной, бутербродами с сыром, колбасами, йогуртами, молочными продуктами.

В ЕС объясняют такие правила необходимостью предотвращения распространения опасных заболеваний животных.

Подобные ограничения действуют и в Великобритании в отношении ввоза отдельных мясных и молочных продуктов из стран ЕС.

Поскольку правила могут меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации, туристам рекомендуют проверять актуальные требования перед поездкой.

Другие советы путешественникам

Напомним, бортпроводники призывают пассажиров избавиться от дурной привычки – прикасаться к ним, чтобы привлечь внимание. Некоторые пассажиры доходят даже до того, что толкают стюардесс в ягодицы. Если во время полета вам нужны наушники, напиток или любая другая помощь, бортпроводники советуют просто нажать кнопку вызова или обратиться словесно, а не дергать их.

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