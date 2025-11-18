Рассказываем, что нельзя провозить в ручной клади из еды и как не попасть в неприятности при досмотре.

Иногда правила авиаперевозок - багажа или ручной клади - заводят в тупик. Оказывается, в самолетах запрещается везти популярный снек, который на первый взгляд вполне безобиден. Однако его провоз запрещен по причине того, что он способен самовозгораться прямо с алоне или багаже. О чем идет речь и какую еду можно взять с собой в самолет - рассказываем в материале.

Что нельзя брать в самолет в ручную кладь

IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта) включила в свой последний список запрещенных к перевозке на самолетах предметов один особый продукт, который может вызвать удивление - это кокосы. Вернее, пассажирам разрешается перевозить целые кокосы как в ручной клади, так и в багаже, однако такой популярный снэк, как сушеное "кокосовое мясо" - копра, представляет опасность, пишет британский таблоид Express.co.uk.

Дело в том, что копра содержит большое количество масла, что делает ее легко воспламеняемой и потенциально опасной с точки зрения возгорания. Поэтому брать ее как в багаж, так и в салон, запрещено. Причем, ее перевозку запретили большинство авиакомпаний.

IATA классифицирует сушеный кокос как "Опасный груз класса 4". Интересно, что вместе с копрой в этом же списке оказались спички, средства для розжига огня, металлические порошки и натриевые батареи. Список прочих опасных предметов, которые также нельзя провозить, довольно впечатляющий - это жидкий кислород, оглушающие устройства, боеприпасы, оружие, кемпинговые плиты, ртутные термометры, гироскутеры и другие.

В то же время ввозить, к примеру, в Великобританию из любой страны без ограничений можно такие продукты:

хлеб (если только это не сэндвичи с мясной начинкой);

пирожные без свежих сливок;

шоколад, бисквит;

макароны;

упакованные супы, бульоны и приправы;

упакованные салаты.

Пассажиры из стран ЕС, Швейцарии или Лихтенштейна, могут также ввозить фрукты (за исключением, конечно, кокосовой копры), овощи, орехи и семена для личного потребления.

Касательно того, можно ли в ручной клади провозить колбасу и сыр, то все зависит отправил авиакомпании, страны назначения, их упаковки и веса - ранее мы уже подробно рассказывали, что можно провозить в ручной клади в самолете, а что нельзя.

