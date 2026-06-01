Бортпроводники рассказали, какую привычку пассажиров они ненавидят больше всего

Бортпроводники призывают пассажиров прекратить одну распространенную привычку – прикасаться к ним, чтобы привлечь внимание. Как пишет The Independent, об этом рассказали опытные члены экипажа Мишель Монтез, Джошуа Бойд и Дарион Фой.

Если во время полета вам нужны наушники, напиток или любая другая помощь, бортпроводники советуют просто нажать кнопку вызова или обратиться словесно, а не дергать их за руки.

"Нас постоянно толкают и трогают", – отметил Бойд, назвав это одной из самых распространенных проблем в работе бортпроводников.

По словам Фоя, некоторые пассажиры доходят даже до того, что толкают стюардесс в ягодицы.

"Это случается настолько часто, что если бы нам платили по одному доллару за каждый такой случай, мы были бы миллионерами", – пошутил Бойд.

Монтез подчеркнула, что пассажирам вовсе не обязательно использовать руки, чтобы привлечь внимание экипажа.

"Лучше используйте руки для кнопки вызова", – добавил Бойд.

Бортпроводники уточнили, что проблема является массовой для всей авиационной отрасли – с подобным поведением сталкиваются сотрудники практически всех авиакомпаний.

"Поговорите с любым бортпроводником – и все скажут, что это одна из вещей, которые они терпеть не могут. Это происходит настолько часто, что просто шокирует", – заметил Фой.

Некоторые члены экипажа уже даже начали носить специальные нашивки, фартуки или бейджи с просьбой не прикасаться к ним.

Бойд также поделился, что если пассажир делает это неоднократно, он старается реагировать с юмором.

"Я говорю: "Я ценю, что вы хотите привлечь мое внимание. Но для этого не обязательно меня трогать – мне достаточно услышать ваш милый голос"", – рассказал бортпроводник.

