Возглавила рейтинг британская столица Лондон.

Немало туристов тянутся к городам, которые излучают гламур и предлагают идеальное сочетание стиля, красоты и элегантности. Модницы со всего мира прибывают туда на шопинг, модные мероприятия или просто чтобы расслабиться в местных СПА-салонах.

Эксперты косметической фирмы Catrice проанализировали количество торговых точек, СПА-салонов и салонов красоты, онлайн-интерес к йоге и пилатесу поблизости, частоту проведения мероприятий, посвященных моде и красоте, а также объем хэштегов в Instagram, связанных со стилем для каждого города, чтобы определить самые гламурные города Европы в 2025 году.

Возглавила рейтинг британская столица Лондон, где эксперты насчитали более 4,5 тысяч салонов красоты, более 850 СПА-салонов, почти 2,1 тысячу магазинов, 4,2 тысячи тематических событий, 484 тысяч поисковых запросов по поводу йоги и более 5 миллионов тематических хэштегов в Instagram.

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При этом авторы исследования отмечают, что при составлении рейтинга они учитывали соотношение количества услуг и запросов к населению городов, для обеспечения справедливого сравнения городов разного размера. Таким образом вторую строчку в рейтинге сумел занять швейцарский город Цюрих с населением менее 500 тысяч человек, против почти 9 миллионов у Лондона и чуть более 2 миллионов у Парижа, заневшего третью строчку.

10 самых гламурных городов Европы в 2025 году

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты определелили самые популярные страны мира среди любителей СПА.

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