Лондон признали самым гламурным городом Европы в 2025 году / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Немало туристов тянутся к городам, которые излучают гламур и предлагают идеальное сочетание стиля, красоты и элегантности. Модницы со всего мира прибывают туда на шопинг, модные мероприятия или просто чтобы расслабиться в местных СПА-салонах.

Эксперты косметической фирмы Catrice проанализировали количество торговых точек, СПА-салонов и салонов красоты, онлайн-интерес к йоге и пилатесу поблизости, частоту проведения мероприятий, посвященных моде и красоте, а также объем хэштегов в Instagram, связанных со стилем для каждого города, чтобы определить самые гламурные города Европы в 2025 году.

Возглавила рейтинг британская столица Лондон, где эксперты насчитали более 4,5 тысяч салонов красоты, более 850 СПА-салонов, почти 2,1 тысячу магазинов, 4,2 тысячи тематических событий, 484 тысяч поисковых запросов по поводу йоги и более 5 миллионов тематических хэштегов в Instagram.

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При этом авторы исследования отмечают, что при составлении рейтинга они учитывали соотношение количества услуг и запросов к населению городов, для обеспечения справедливого сравнения городов разного размера. Таким образом вторую строчку в рейтинге сумел занять швейцарский город Цюрих с населением менее 500 тысяч человек, против почти 9 миллионов у Лондона и чуть более 2 миллионов у Парижа, заневшего третью строчку.

10 самых гламурных городов Европы в 2025 году

  1. Лондон, Англия, Великобритания
  2. Цюрих, Швейцария
  3. Париж, Франция
  4. Венеция, Италия
  5. Амстердам, Нидерланды
  6. Барселона, Испания
  7. Лиссабон, Португалия
  8. Эдинбург, Шотландия, Великобритания
  9. Дублин, Ирландия
  10. Милан, Италия

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты определелили самые популярные страны мира среди любителей СПА.

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