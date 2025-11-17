По мнению экспертов, принцип "чем раньше, тем дешевле" уже не всегда работает.

Из года в год туристы и эксперты по путешествиям ломают голову по поводу того, когда же дешевле всего покупать билеты на самолеты. Однако правда в том, что единого верного ответа не существует, при этом тенденции постоянно меняются.

Например, в течение долгого времени ключевым для выгодной покупки авиабилетов считался принцип "чем раньше, тем дешевле". Однако в последние годы эксперты все чаще начали отмечать, что лучше покупать билеты за 2-3 месяца до поездки.

Когда больше всего шансов купить дешевые авиабилеты

Эксперты издания Which? проанализировали данные о рейсах, основанные на поисковых запросах Skyscanner в 2024-2025 годах, и обнаружили, что бронирование за 10-11 недель до вылета обычно было самым дешевым на рассматриваемые ими даты.

Однако также цена авиабилетов сильно зависит от того, когда планируется поезда. Например, если речь идет о вылетах в августе, выгоднее было подождать немного дольше – за восемь недель до вылета предлагались самые дешевые тарифы.

Цены зависят от направления

"И хотя большинство направлений были дешевле при бронировании за два месяца, между 24 рассмотренными нами маршрутами наблюдались существенные различия", – отмечают авторы исследования.

Так, например, в случае с Амстердамом стоит задуматься о покупке авиабилетов заранее – примерно за четыре месяца для поездки в августе и за пять месяцев для путешествия в декабре следующего года.

Аналогично нужно быть более организованным при путешествии в португальскую столицу Лиссабон – билеты на август обходятся дешевле всего за пять месяцев до поездки (в марте), а декабрьским туристам стоит бронировать билеты за 18 недель.

Впрочем, для большинства направлений все же лучше бронировать билеты позже, в некоторых случаях даже за месяц до поездки.

Когда дешевле всего бронировать авиабилеты на Пасху

Если ориентироваться на 2025 год, то бронировать пасхальные авиабилеты на 2026 год следует примерно 16 января (если вылет планируется в Страстную пятницу).

По многим направлениям туристы в последнее время находили лучшие цены, бронируя билеты за два-три месяца, но цены варьировались. Например, те, кто посетил Вену, Прагу, Будапешт или Сидней в апреле 2025 года, покупали самые дешевые билеты всего за пять-шесть недель до вылета.

Когда дешевле всего бронировать авиабилеты на август

Судя по средним данным за этот год, лучшее время для бронирования на конец лета – восемь недель. Однако для отдельных направлений вроде Аликанте, Бангкока, Будапешта, Фару и Лансароте в 2025 году более выгодным было бронирование всего за шесть недель до вылета.

Когда дешевле всего бронировать авиабилеты на декабрь

Начало декабря, как правило, недорогое время для путешествий, но цены резко растут на Рождество.

В данном случае авиабилеты стоит приобретать немного раньше, чем на лето. Согласно данным за 2025 год, покупка авиабилетов может быть выгодной примерно за 11 недель до вылета, хотя сроки могут варьироваться.

Однако не все направления следовали одной и той же схеме – в Будапеште, на Тенерифе и в Малаге самые дешевые билеты были доступны всего за восемь недель.

Как найти дешевые авиабилеты

Чтобы купить дешевые авиабилеты, в первую очередь стоит определить, сколько обычно стоят билеты по интересующим вас направлениям. Эксперты советуют начинать поиск минимум за шесть месяцев до вылета, сравнивая цены на сайтах вроде Google Flights или Skyscanner, а также у конкретных интересующих вас авиакомпаний.

При этом стоит помнить, что самые дешевые предложения бюджетных авиакомпаний не обязательно окажутся такими уж дешевыми, если вы хотите взять с собой багаж.

Когда дешевле всего летать

Естественно, дешевле всего летать обходится в холодное или дождливое время, когда большинство людей не хотят путешествовать. Например, в случае с Барселоной, Лиссабоном или Севильей можно хорошо сэкономить, путешествуя в январе. К тому же, в это время будет гораздо меньше туристов.

Однако есть и исключения. Данные Skyscanner показали, что самые дешевые авиабилеты в Париж путешественники нашли на сентябрь 2024 года, когда дневная температура составляет около 20°C (по сравнению с 6°C в январе).

Сентябрь также оказался самым дешёвым месяцем для посещения различных направлений с дальними перелетами, включая Бангкок, Нью-Дели, Нью-Йорк и Сидней.

Как еще сэкономить на отдыхе

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали среду самым невыгодным днем для покупки авиабилетов. Также меньше всего шансов сэкономить, вылетая во вторник и субботу. А вот на воскресенье и понедельник наоборот чаще всего предлагаются дешевые авиабилеты.

Кроме того, бывалые туристы поделились несколькими полезными советами, как сэкономить на оплате багажаю. В частности, здесь многое зависит от правильной упаковки вещей и оптимального подбора гардероба.

