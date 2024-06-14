На некоторых популярных направлениях высокие температуры уже начинают срывать отпуска любителям летнего отдыха.

Лето только началось, а на некоторых популярных туристических направлениях отдых туристов уже оказывается под угрозой из-за адской жары. Так, в Греции уже начали закрывать популярные туристические достопримечательности, например, знаменитый "Акрополь" в Афинах.

Тем временем, греческий остров Родос параллельно с экстремальными температурами еще и всколыхнуло землетрясение. Это тот самый Родос, курортный сезон на котором прошлым летом пришлось прервать из-за масштабных лесных пожаров, возникших из-за сильной жары. В этом году туристам, чей отпуск был сорван год назад, предложили бесплатно вернуться туда на отдых. Однако учитывая тот факт, что синоптики прогнозируют в Европе такую же адскую жару, как и годом ранее, есть риск, что путешественники на Родосе вновь могут остаться без полноценного отдыха.

Как отмечает Business Insider, рекордные температуры и экстремальные погодные явления по всему миру в последние дни предвещают еще одно жаркое лето.

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Помимо Греции страдает и Кипр, который считается самым солнечным местом Европы – недалеко от курортного Пафоса на днях из-за жары вспыхнула волна лесных пожаров. Охвачен пламенем и курортный поселок в турецкой провинции Анталья, где температура приблизилась к +40 градусам Цельсия.

Тем временем проливные дожди в некоторых частях Испании уничтожили урожай в Мурсии и приостановили некоторые рейсы на популярный туристический остров Майорка.

Отметим, что в прошлом месяце вице-президент по метеорологии компании Atmocultural G2 Тодд Кроуфорд в комментарии The New York Times спрогнозировал, что температуры в 2024 году по всей Европе будут на уровне лета 2022 года – самого жаркого, когда-либо зарегистрированного на континенте.

При этом он предположил, что июль и август будут особенно жаркими на самом быстро нагревающемся континенте в мире.

Впрочем, это предупреждение не помешало туристам стекаться в такие популярные места, как Италия, Хорватия и Греция – страны, которые прошлым летом особенно пострадали от палящей жары.

В то же время BI отмечает, что жаркое лето – это проблема не только Европы. В ближайшие дни США также столкнутся с опасными для жизни температурами. Начиная с юго-запада, потенциально рекордная жара к концу недели достигнет восточного побережья. Например, согласно прогнозам, к пятнице температура в Нью-Йорке превысит +32 градуса Цельсия.

Как сообщал УНИАН, возвращение сильной жары в ближайшие дни ожидается и в Украине.

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