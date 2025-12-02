Январь традиционно считается "мертвым" месяцем для путешествий, ведь многие люди не готовы к дополнительным расходом после череды праздников. Однако, по мнению экспертов, именно первый месяц года является одним из самых выгодных для поездок.
Тем временем, крупнейшее в мире туристическое издательство Lonely Planet составило список из десяти лучших мест в мире для путешествия после рождественско-новогодних праздников.
Канарские острова – идеальное начало года
Возглавили список вечно теплые испанские Канарские острова, куда эксперты по путешествиям предлагают туристам сбежать от холодной европейской зимы. Январе они идеально подходят для множества активностей – от кайтсерферинга и виндсерферфинга на волнах Атлантического океана до пешеходных и велосипедных прогулок вдоль золотистых берегов или по вулканическиим ландшафтам.
"Январь – разгар сезона в этом редком теплом уголке Европы, поэтому вам стоит забронировать номер заранее или, возможно, отправиться на три небольших западных острова: отдаленный Эль-Йерро, популярный среди любителей пеших прогулок Ла-Гомера или живописную зеленую Ла-Пальму", – отмечают авторы рейтинга.
10 лучших мест для отпуска в январе 2026 года
- Канарские острова, Испания – для отдыха на европейских островах.
- Генуя, Чинкве-Терре и Лигурийские Альпы, Италия – для поездки в Италию в низкий сезон.
- Аризона и Юта, США – для зимних прогулок.
- Будапешт, Венгрия – для термальных ванн.
- Лаос – для храмов и гор.
- Ангилья – для отдыха на Карибах.
- Юго-запад Шри-Ланки – для наблюдения за дикой природой.
- Гора Кения, Кения – для восхождения на вершину.
- Тюбу, Япония – для любителей снега.
- Шпицберген, Норвегия – для наблюдения за северным сиянием.
Другие идеи для зимнего отдыха
Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали 13 лучших мест в Европе для зимнего путешествия – от полетов на воздушных шарах над скалами в Турции до наблюдения за северным сиянием в Лапландии.
Также туристам рассказали о девяти лучших городах Европы, идеально подходящих для встречи Нового года 2026, и о 10 удивительных местах в Европе, чтобы насладиться зимним солнцем.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Рождественскую ярмарку в роскошном швейцарском городе признали самой красивой в Европе
- Назван самый дешевый город Европы для путешествия на Рождество
- Не Германия и не Франция: где открылась самая большая рождественская ярмарка Европы
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.