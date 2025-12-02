Возглавили рейтинг вечно теплые испанские Канарские острова.

Январь традиционно считается "мертвым" месяцем для путешествий, ведь многие люди не готовы к дополнительным расходом после череды праздников. Однако, по мнению экспертов, именно первый месяц года является одним из самых выгодных для поездок.

Тем временем, крупнейшее в мире туристическое издательство Lonely Planet составило список из десяти лучших мест в мире для путешествия после рождественско-новогодних праздников.

Канарские острова – идеальное начало года

Возглавили список вечно теплые испанские Канарские острова, куда эксперты по путешествиям предлагают туристам сбежать от холодной европейской зимы. Январе они идеально подходят для множества активностей – от кайтсерферинга и виндсерферфинга на волнах Атлантического океана до пешеходных и велосипедных прогулок вдоль золотистых берегов или по вулканическиим ландшафтам.

"Январь – разгар сезона в этом редком теплом уголке Европы, поэтому вам стоит забронировать номер заранее или, возможно, отправиться на три небольших западных острова: отдаленный Эль-Йерро, популярный среди любителей пеших прогулок Ла-Гомера или живописную зеленую Ла-Пальму", – отмечают авторы рейтинга.

10 лучших мест для отпуска в январе 2026 года

Канарские острова, Испания – для отдыха на европейских островах. Генуя, Чинкве-Терре и Лигурийские Альпы, Италия – для поездки в Италию в низкий сезон. Аризона и Юта, США – для зимних прогулок. Будапешт, Венгрия – для термальных ванн. Лаос – для храмов и гор. Ангилья – для отдыха на Карибах. Юго-запад Шри-Ланки – для наблюдения за дикой природой. Гора Кения, Кения – для восхождения на вершину. Тюбу, Япония – для любителей снега. Шпицберген, Норвегия – для наблюдения за северным сиянием.

Другие идеи для зимнего отдыха

