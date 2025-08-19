По словам специалиста, в таких случаях лучше не выделяться чемоданом.

Чемодан, который слишком выделяется, может стать "мечтой" вора. Как отметила эксперт по путешествиям Андреа Платания, гораздо безопаснее выбирать незаметные чемоданы, пишет Express.

"Яркий чемодан может выглядеть модно, но он привлекает внимание не тех людей. Если вы действительно хотите путешествовать безопасно, выбирайте что-то обычное или даже немного изношенное. Оно не привлекает внимания и не рекламирует то, что может быть внутри", - заверила эксперт.

Однако дело не только в том, как выглядит ваш чемодан. Также важно правильно его закрепить. По словам Платании, даже обычный навесной замок может иметь большое значение, ведь воры реже берут сумки, которые имеют любую преграду.

Несмотря на то, что эксперты призывают людей избегать ярких чемоданов, это не значит, что следует отказываться от всех личных деталей. Небольшие ленты, наклейки или незаметные отметки помогут быстро найти вашу сумку в зоне выдачи багажа.

"Весь вопрос в балансе. Вы хотите мгновенно узнать свою сумку, но не хотите, чтобы она выглядела как сокровище на колесах", - подчеркнула Андреа.

Также свои вещи можно защитить, добавив к ним трекер. Вы можете приобрести специальное устройство, которое просто вставляется в чемодан, и в случае того, если он потеряется или будет украден, вы сможете увидеть, где он находится.

"Если чемодан потеряется, трекер может указать вам и авиакомпании правильное направление, а также значительно упростит процедуру страхового возмещения", - заверила эксперт.

Кроме того, специалисты призывают людей сразу сообщать о кражах, ведь это повышает шансы на возвращение вещей и облегчает процесс страхования. Также перед отъездом в аэропорт сделайте несколько фото вашего чемодана, чтобы помочь тем, кто его ищет.

Другие советы туристам

Ранее эксперт назвала одну вещь, которую никогда не стоит брать с собой в путешествие. В частности она призвала людей не класть в багаж лекарства или таблетированные пищевые добавки без маркировки.

"Путешественники часто думают, что не будет проблем, если высыпать таблетки в небольшой органайзер для таблеток или пакет для бутербродов, чтобы сэкономить место. Но в зависимости от того, куда вы направляетесь, это может вызвать серьезную проблему. В некоторых странах даже основные безрецептурные лекарства, такие как кодеин или некоторые антигистаминные препараты, требуют рецепта или специальных документов", - предупредила эксперт.

Также было названо 5 вещей, которые не стоит надевать в самолет. В этот перечень вошли обтягивающие леггинсы и узкие джинсы, узкие пояса или корректирующее белье, одежда с жесткими швами или эластичными манжетами, тесная или жесткая обувь.

