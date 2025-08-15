Всегда имейте в виду, что вещи, привычные в вашей стране, могут стать причиной больших проблем при попытке въезда в другую страну.

Передвижение между странами, особенно самолетом, имеет свои строгие правила. Много крови путешественникам попило ограничение на перевозку жидкости в багаже. Однако есть еще одно строгое требование, о котором часто забывают, пишет Express.

Андреа Платания, эксперт по путешествиям в Transfeero, призывает путешественников никогда не класть в багаж лекарства или таблетированные пищевые добавки без маркировки.

"Путешественники часто думают, что не будет проблем, если высыпать таблетки в небольшой органайзер для таблеток или пакет для бутербродов, чтобы сэкономить место. Но в зависимости от того, куда вы направляетесь, это может вызвать серьезную проблему. В некоторых странах даже основные безрецептурные лекарства, такие как кодеин или некоторые антигистаминные препараты, требуют рецепта или специальных документов", - предупреждает специалист.

Платания отметил, что путешественникам, в чьем багаже найдут непонятные таблетки без сопроводительных документов или маркировки, может грозить не только конфискация этих лекарств, но также большой штраф или даже задержание.

Если вы регулярно принимаете определенные лекарства, стоит взять с собой справку от врача, подтверждающую назначение вам этого препарата.

"Речь идет не о паранойе. Речь идет о том, чтобы развеять любые сомнения у таможенников. Последнее, чего вы хотите - это провести первый день своей поездки в офисе аэропорта, объясняя, что находится в вашем немаркированном пакете с таблетками", - отмечает эксперт.

Особенно осторожными стоит быть при поездках в азиатский страны, ведь там иногда действуют очень строгие антинаркотические законы, поэтому реакция таможенников на ваш пакетик с цитрамоном может быть несколько неадекватной.

