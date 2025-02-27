Если в аэропорту остается не востребованный багаж, его могут продать по аукциону.

Вы когда-нибудь задумывались, что происходит с потерянным багажом, который остался в аэропорту? Если багаж не востребован, некоторые аэропорты решают продать его через аукцион, пишет Express.

Часто на продажу выставляют целый чемодан или сумку, не раскрывая ее. Таким образом, ни аэропорт, ни участники аукциона не знают, что именно продается. Такой классический "кот в мешке" может стать удачным приобретением, если в чемодане будет что-то действительно ценное. Или же наоборот это принесет только убытки, если заплаченная сумма будет больше стоимости содержимого чемодана.

Express приводит историю женщины по имени Бекки, которая решила проверить свою удачу на таком аукционе и потратила 130 фунтов стерлингов (6800 грн) на приобретение багажа, владелец которого так и не был найден.

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Большой чемодан цвета розового золота был утерян в лондонском аэропорту Хитроу. В нем Бекки нашла пару черных блестящих сапог типа угги, брендированные шлепанцы Juicy Couture и кучу одежды. Там также было несколько пакетов из онлайн-магазина Shein, пара выпрямителей для волос и белый IPad.

Свою покупку Бекки назвала "абсолютным безумием". По словам женщины, она уже трижды покупала потерянный багаж, и считает это финансово рискованным, но весёлым делом.

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