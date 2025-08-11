Даже небольшие изменения в одежде могут сделать путешествие более комфортным и снизить риск проблем со здоровьем.

Эксперты предупреждают, что неправильный выбор одежды для полета может быть опасен для здоровья и даже повысить риск развития тромбоза глубоких вен. Факторы риска включают неподвижность, ограниченное кровообращение и давление на нижние конечности — всё это может усугубляться тесной одеждой.

Как пишет Express, специалисты по одежде из Ready Set Supplied составили список предметов одежды, которых, по их мнению, следует избегать в самолётах:

Обтягивающие леггинсы и узкие джинсы — могут ограничивать движения и ухудшать приток крови к ногам. Узкие пояса или корректирующее белье — часто впиваются в живот и бедра, со временем вызывая дискомфорт. Одежда с жесткими швами или эластичными манжетами — может давить на кожу и затруднять движения. Тесная или жесткая обувь — ноги естественным образом отекают во время перелетов, что делает неэластичную обувь неудобной.

"Хотя обтягивающие леггинсы, узкие джинсы и облегающие топы могут отлично смотреться в зале вылета, к моменту приземления они могут вызвать ощущение скованности, отёчности и даже недомогания", - предупреждают эксперты.

Видео дня

Вместо этого они рекомендуют надевать свободные спортивные брюки, брюки с широкими штанинами или мягкие льняные брюки, чтобы ноги могли свободно двигаться.

Дышащая одежда, такая как хлопковые футболки, кардиганы или толстовки с капюшоном, поможет вам адаптироваться к изменению температуры в салоне.

Также рекомендуется носить гибкую обувь без застёжек, чтобы её можно было легко снять во время полёта, а компрессионные носки также помогут поддерживать кровообращение в длительных путешествиях.

"Необязательно жертвовать стилем, но одежда должна позволять вам двигаться, растягиваться и чувствовать себя комфортно в течение нескольких часов. Если одежда сдавливает, задирается или сдавливает, она, вероятно, не подходит для перелётов", объясняют в Ready Set Supplied.

Ранее эксперты объяснили, почему не стоит надевать обувь с открытым носком в самолет, не говоря уже о том, чтобы снимать обувь на борту.

Вас также могут заинтересовать новости: