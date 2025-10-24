Немецкая авиакомпания Lufthansa признана лучшей авиакомпанией в Европе.

Лучшую авиакомпанию Европы объявили на церемонии World Travel Awards. Немецкая авиакомпания Lufthansa получила этот титул второй год подряд, пишет The Daily Mail.

В статье отмечается, что для многих пассажиров выбор авиакомпании часто сводится к таким основным критериям, как стоимость, удобство и расписание рейсов.

Но для тех, кто ценит стабильность, пунктуальность и качество обслуживания, World Travel Awards отмечает совершенство во всех сферах мировой индустрии путешествий и туризма.

Сообщается, что на этой неделе на Сардинии, Италия прошла 32-я ежегодная церемония, на которой чествовали выдающихся представителей туристической отрасли Европы - от авиакомпаний и аэропортов до отелей, курортов и даже тематических парков.

В частности, титул "Ведущая авиакомпания Европы" в 2025 году завоевала немецкая авиакомпания Lufthansa. Издание добавило, что она не только второй раз подряд получила этот престижный титул, но и получила награды "Лучшая авиакомпания Европы в экономическом классе" и "Лучший авиационный бренд Европы".

В публикации говорится, что победитель был определен с помощью двойной системы голосования, в которой участвовали квалифицированные руководители туристических компаний, потребители и покупатели туристических услуг. Примечательно, что голоса профессионалов в сфере туризма имели больший вес, чем голоса общественности.

Указывается, что на первое место претендовали еще девять номинантов, среди которых Air France, British Airways, Iberia, Icelandair, KLM Royal Dutch Airlines, SAS Scandinavian Airlines, Swiss International Air Lines, TAP Air Portugal и Turkish Airlines.

Приводятся данные, что Lufthansa осуществляет рейсы в более чем 200 пунктов назначения. Она остаётся второй по величине авиакомпанией Европы по объёму пассажиропотока, уступая лишь Ryanair.

Ранее УНИАН сообщал, что ирландский лоукостер Ryanair объявил о расширении полетной программы из польского города Вроцлава. Обновленное зимнее расписание Ryanair включает 38 маршрутов. В авиакомпании отметили, что в этом году лоукостер перевезет более 2,5 миллиона пассажиров во Вроцлав и обратно, предлагая им еще более широкий выбор направлений по всей Европе. В частности, добавляется 6 новых маршрутов, из которых 3 в города Италии, 2 - в Великобританию и один - в Грецию.

Также мы писали, что генеральный директор компании Lufthansa Карстен Шпор не исключил, что авиаперевозчик может отменить около 100 внутренних рейсов в неделю в Германии следующим летом. Такое решение могут принять из-за высоких авиационных налогов и сборов в стране, которые снижают рентабельность. По его словам, среди рассматриваемых маршрутов - рейсы из Мюнхена в Мюнстер-Оснабрюк и Дрезден, где авиакомпания уже работает с убытками.

