Как забронировать место в самолете, чтобы рядом никто не сидел: эксперт раскрыла хитрый трюк

Специалист советует при бронировании искать ряд с тремя местами.

Те люди, которые часто летают, знают, что за бронирование мест приходится часто платить. Хотя некоторые авиакомпании пытаются посадить пары или друзей рядом во время регистрации, это не всегда получается. Поэтому если вы хотите иметь пустое место в своем ряду и гораздо больше пространства, одна эксперт по путешествиям поделилась своим лучшим советом, передает Express.

Стейси Гамильтон отметила, что получить для себя соседнее свободное место легче, чем считает большинство людей.

По ее словам, авиакомпании не облегчили этот процесс, ведь теперь места стали уже, чем это было 30 лет назад, из-за чего пассажиры сидят еще теснее, чем раньше.

Поэтому если вы путешествуете с кем-то другим и не против заплатить немного больше за бронирование мест, то возьмите сиденье у окна и прохода, чтобы другие не занимали среднее место.

"При бронировании ищите ряд с тремя местами и выбирайте место у окна и прохода. Люди любой ценой избегают среднего места, поэтому оно обычно остается последним, которое заполняется. Если вы выберете ряд чуть дальше, вероятность того, что кто-то выберет именно это среднее место, еще больше уменьшится", - заверила Гамильтон.

Она подчеркнула, что эта тактика особенно хорошо работает на рейсах, где пассажиры заранее выбирают места, ведь многие туристы меняют свой выбор вплоть до вылета.

"Люди считают, что все происходит случайно, но пассажиры постоянно меняют свои места. Если кто-то видит, что в ряду осталось только среднее место, он гораздо чаще выбирает другой ряд", - добавила Стейси.

Однако если вы сели и поняли, что кто-то другой забронировал среднее место, эксперт говорит, что такую ситуацию еще можно исправить.

"Вполне нормально предложить им место у прохода или у окна, чтобы вы не сидели бок о бок. Большинство людей с удовольствием соглашаются на обмен, поскольку это выгодно обеим сторонам. Я делала это много раз, и это всегда работает", - посоветовала она.

По словам Стейси, даже если самолет заполнен, эта стратегия часто приводит к более комфортному размещению.

"Речь идет о том, чтобы улучшить шансы и дать себе возможность. И, честно говоря, чаще всего это среднее место остается пустым", - подытожила она.

Другие советы туристам

