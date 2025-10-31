Для этого вам может пригодиться кусок бумаги или переводчик.

Во время путешествий туристы могут терять свои вещи, в частности телефоны или другие гаджеты. Поэтому один из пользователей рассказал в соцсети Reddit, что делать, если с вами это произошло, пишет Daily Mail.

"Я когда-то потерял свой iPhone, но, к счастью, у меня был спутник в путешествии. С тех пор я сменил свой главный экран", - отметил он.

Пользователь соцсети советует воспользоваться Google Translate, чтобы написать простое сообщение на языке, на котором общаются в стране, которую вы посещаете. К примеру:

"Если вы нашли этот телефон, пожалуйста, верните его в [название отеля]".

"Затем сделайте скриншот перевода и английского текста и установите его в качестве экрана блокировки во время путешествия. Это означает, что если кто-то подберет ваш телефон, он увидит это сообщение", - пояснили в материале.

Также пользователь посоветовал написать от руки сообщение с этой информацией и положить его в чехол для телефона.

"Чтобы слова поместились, нужно немного подкорректировать текст и обязательно проверить", - добавил он.

После этого совета пользователи Reddit написали:

"Я ввел свой адрес электронной почты на фоновом фото - в результате мне вернули телефон, просто пришлось воспользоваться телефоном друга, чтобы проверить почту".

"Я бы еще добавил что-то вроде "За возвращение этого потерянного телефона заплачу 100 долларов вознаграждения".

"Сумма должна быть выше, чем та, которую кто-то получит, продав старый телефон".

В свою очередь один комментатор, давая совет пользователям Samsung, отметил, что внизу экрана блокировки можно добавить сообщение с контактными данными для возвращения утерянного телефона.

"Я делаю нечто подобное на всех своих карточках памяти для фотоаппаратов", - отметил другой путешественник.

В то же время некоторые исследования показывают, что примерно каждый пятый путешественник сталкивался с кражей или потерей телефона во время отпуска.

А группа потребителей Which? исследовала, что менее половины тех, кто потерял телефон во время путешествия, заявили, что смогли вернуть его.

