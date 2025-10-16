Самые грязные места комнаты в гостиннице не всегда очевидны.

Гостиничные номера выглядят чистыми, если работники хорошо делают свою работу. Белоснежные простыни и сверкающие окна настолько чистые, что даже у нас дома не так убрано. Но горничные не всесильны, а времени на работу у них немного. Поэтому некоторые предметы убираются менее тщательно в надежде, что гость не заметит.

Горничная призналась, каковы общие правила в отеле насчет уборки и какие предметы в номере считаются самыми грязными. Опытные уборщики даже не прикасаются к ним без перчаток.

Что самое грязное в отеле - ТОП-15

О том, что скрывают гостиницы за иллюзией чистоты, написало издание VegOut со ссылкой на горничную. Она перечислила предметы, которые персонал почти никогда не убирает. Брезгливым людям к ним лучше не прикасаться голыми руками, а носить с собой упаковку антибактериальных салфеток.

Пульт

Эта вещь получила почетное звание короля микробов. Перед использованием его лучше тщательно протереть или завернуть в пленку. Уборщики говорят, что даже на сидении общественного унитаза меньше грязи.

Телефон

Гостиничные телефоны убираются редко и никогда не дезинфицируются. Поэтому на трубке скапливаются бактерии от сотен людей, которые ей пользуются.

Выключатель

По словам горничных, кнопку включения света моют в лучшем случае раз в месяц. Невозможно знать, сколько грязных или жирных пальцев прикасались к поверхности, поэтому ее лучше вытереть влажной салфеткой.

Дверные ручки

Они тоже протираются редко, особенно внутри номеров. Самыми грязными считаются ручки в ванных комнатах, к которым гости прикасаются после туалета.

Кофеварка

Работники гостиниц называют эту технику "машиной для микробов". Как и в любом месте, где есть влага и тепло, внутри кофемашины находится целый кладезь бактерий. Если все же не можете без утреннего кофе, то сначала пропустите через прибор дезинфицирующую таблетку.

Мини-бар

Отельные холодильники редко обрабатывают, поэтому на ручках остаются отпечатки множества посетителей. А напитки после каждого гостя не меняют. Поэтому снаружи на бутылках и банках могут быть чужие следы.

Смыв унитаза

Как признаются горничные, туалет всегда моют тщательно и с большим количеством химии, но кнопка смыва по непонятной причине остается невидимой. Поэтому смывать за собой лучше с использованием салфетки.

Шторка для душа

Влага и тепло - любимое место обитания бактерий, а в душе все это есть. Персонал в лучшем случае заменяет эти занавески раз в месяц, если вообще это делает.

Ручка крана

Поскольку сначала мы открываем кран грязными руками, на нем всегда полно загрязнений. Уборщики обычно протирают ручки от капель воды, но не дезинфицируют.

Саше

Так называют узкую простынь, которую кладут на край кровати. Гости часто сидят на ней, ставят туда сумки или вытираются ей. Гостиницы стирают саше лишь раз в 3 месяца, поэтому его лучше сразу спрятать в шкаф.

Светильники и абажур

Хотя лампы протирают от пыли, грязи на них все равно очень много. Люди постоянно прикасаются к подсветке, едят и спят возле нее. Поэтому на абажуре встречаются частички кожи, еды и телесного жира.

Подушки

Наволочки и простыни отели стирают регулярно, но сами подушки, скорее всего, никогда не видели стиральной машинки. Поэтому прикасаться к ним - главное, что запрещено делать в отелях брезгливым людям. "Я ни разу не стирала декоративные подушки за восемь лет работы ," - сказала одна горничная.

Изголовье постели

На эту часть кровати часто опираются гости, оставляя на поверхности волосы и кожный жир. Поэтому уборщики советуют положить полотенце между головой и спинкой мебели.

Ручки ящиков

Эти предметы персонал часто забывает протирать. Они могут выглядеть чистыми визуально, но накапливают много бактерий.

Шторы и жалюзи

Большинство заведений меняют их всего один-два раза в год. За этот период на ткани собирается пыль, плесень, микробы и даже пылевые клещи. Аллергикам не рекомендуется трогать шторы в отеле.

