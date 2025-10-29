Из напитков откажитесь от кофе, коктейлей и газировок - вот чем можно заменить их, чтобы путешествие прошло более комфортно.

То, что вы едите и пьете как перед рейсом, так и в полете, может существенно повлиять на ваше самочувствие.

Как пишет Travel and Leisure, вот что, по мнению экспертов по питанию, нужно исключить или чем перекусить, чтобы сделать путешествие более комфортным.

Продукты, вызывающие газообразование

"Есть несколько видов продуктов питания и напитков, которых я советую избегать во время перелетов. Продуктов, которые обычно ассоциируются с газообразованием, лучше избегать во время путешествия", - рассказала изданию Марра Берроуз, врач клинического питания и диетолог.

Она детализировала, что к таким продуктам относятся фасоль, чечевица (большинство бобовых) и крестоцветные овощи, включая белокочанную, брюссельскую, цветную капусту и брокколи.

Берроуз объяснила, что вздутие живота, газы и спазмы, иногда связанные с употреблением этих продуктов, часто усиливаются во время перелетов из-за перепадов давления. "Поэтому, избегая этих продуктов, можно избежать множества неприятных ощущений и даже нескольких неловких ситуаций", - отметила она.

Газированные напитки

Диетолог Эмбер Аттелл также рекомендует воздержаться от газированных напитков и кофе на земле. По ее словам, это связано с тем, что газированные напитки могут привести к вздутию живота и дискомфорту на высоте. Диетолог Дана Ханнес объяснила, что "чрезмерное употребление газированных напитков в самолете из-за низкого давления может вызывать вздутие живота, а газированные напитки иногда могут увеличивать это "газовое" давление в животе".

Блюда с высоким содержанием соли

Орехи и чипсы тоже под запретом. "Многие люди и так страдают от отеков во время перелета, обычно в области ног и ступней, а высокое потребление натрия может усугубить этот симптом", - отметила Берроуз.

Добавленный сахар

Хотя может возникнуть соблазн съесть что-нибудь сладкое во время полета, специалисты по питанию рекомендуют воздержаться от них до посадки. "Путешествия сами по себе изматывают, а несбалансированный перекус, богатый углеводами, может привести к упадку сил, что, в свою очередь, усугубит ситуацию и усилит усталость. Если вы хотите перекусить чем-то с высоким содержанием сахара, я рекомендую сочетать его с жирами и белками для баланса", - посоветовала Берроуз.

Алкоголь и кофе

Элизабет Кацман, специалист по функциональной диагностике питания, предлагает воздержаться от таких напитков. "Во время перелета лучше избегать продуктов и напитков, которые вызывают обезвоживание, вздутие живота или плохо перевариваются. Алкоголь и кофе - главные в этом списке, поскольку сухой воздух в салоне самолета и так вытягивает влагу из организма, а оба этих фактора усугубляют обезвоживание", - объяснила специалист.

Диетолог Фиорелла ДиКарло согласилась с этим, добавив, что алкоголь в самолетах может "привести не только к обезвоживанию, но и к снижению уровня кислорода в крови и учащенному сердцебиению, даже у здоровых людей и, безусловно, у людей с заболеваниями сердца". Она рассказала, что этот эффект может повлиять на качество сна, привести к желудочно-кишечным проблемам и продлить эффект смены часовых поясов.

Водопроводная вода

Почти все знают, что пить воду из-под крана в самолете нельзя. Но диетологи все равно напомнили об этом предострежении. Хоуп Баркукис, заведующая кафедрой питания в Университете Кейс Вестерн Резерв отметила: "Многочисленные источники документально подтверждают, что вода в самолетах поступает из их баков, поэтому избегайте воды или льда в самолетах, даже если кажется, что они используют кувшин. Лучше просите воду в запечатанных бутылках".

Не летайте натощак

Диетолог Ханна Томпсон отметила, что важно есть во время путешествия. "Перелет может быть стрессовым, и может возникнуть соблазн пропускать приемы пищи... Однако длительное отсутствие еды может усилить усталость и затруднить восстановление после долгого полета", - отметила она.

