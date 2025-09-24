Несколько простых правил помогут отдыхающим сэкономить и по-настоящему насладиться каждым мгновением своего пребывания на курортах all inclusive.

Многие люди считают привлекательным отдых в формате all inclusive, поскольку таким образом они надеются сэкономить деньги и время на организацию поездки, а также получить лучшие предложения.

Однако нередко туристы совершают ошибки на отдыхе по системе "все включено", которые в итоге приводят к разочарованию отпуском. Туристический портал Fodor's дал несколько полезных советов, которые помогут отдыхающим сэкономить и по-настоящему насладиться каждым мгновением своего пребывания на курортах all inclusive.

"Как бы ни казались курорты "все включено" простыми и непринужденными (и такими они являются на самом деле), вам все равно стоит знать, как получить максимальную отдачу от своего пребывания, еще до заселения. Стоимость проживания в отеле "все включено" выше, чем в отеле, где питание и напитки не включены в стоимость, так почему бы не получить максимум удовольствия? Насладитесь ли вы в полной мере разнообразием ресторанов и баров или же умудритесь обманом попасть в спа-бассейн, у нас есть несколько советов, которые помогут вам получить максимум удовольствия от отпуска, а также основные рекомендации о том, чего не стоит делать", – отмечают авторы материала.

11 вещей, которые никогда не следует делать на курорте "все включено"

Считаете, что СПА-центр бесплатный . При заселении важно обязательно уточнить условия посещения бассейнов и СПА-процедур на территории отеля, а также распросить о специальных предложениях и скидках. Питайтесь только в буфете . Если ваш пакет "все включено" включает питание в ресторанах "а-ля карт" на территории отеля, а не только в формате "шведский стол", грех упускать возможность поужинать изысканными блюдами в особой атмосфере. Отказываетесь от обслуживания номеров . Если ваш день был насыщенными или вам просто хочется немного уединения, всегда можно заказать ужин в номер и насладиться им лежа на кровати под любимый сериал. Пропускаете фитнес-занятия . Большинство курортов "все включено" предлагают гостям спортивные активности без дополнительной платы, однако важно внимательно читать условия, чтобы избежать неожиданного списания средств с кредитной карты. Однако стоит учесть, что некоторые из них могут быть слишком популярны, поэтому лучше записаться заранее. Не бронируете столики в ресторанах отеля . Поскольку хорошие рестораны быстро заполняются, не лишним будет уделить время бронированию столиков на весь срок пребывания сразу после заселения. Проводите время только на территории отеля . Хотя в отеле "все включено" есть все необходимое, практически всегда за его пределами доступно много всего интересного. При этом часто экскурсию можно заказать на стойке регистрации отеля. Не исследуйте атмосферу курорта . Часть отелей "все включено" позиционируют себя как семейные (ищите аквапарк или улыбающихся детей на сайте или в социальных сетях), в то время как другие предназначены для романтического отдыха или медового месяца (опять же, взгляните на рекламные фотографии). Не даете чаевые персоналу . Поощрение персонала отеля за хорошее обслуживание считается хорошим тоном. В ящике стола в номерах часто лежит конверт, куда можно полложить несколько купюр, а иногда и QR-код, если у вас нет наличных и вы хотите оставить чаевые горничным через цифровую платформу. Не берете снаряжения для водных видов спорта . В большинстве пляжных отелей прокат снаряжения (каяк, снорклинг, сапборд) оплачивается отдельно. Что-то из этого можно привезти из дома, но многое придется арендовать по завышенной цене. Выпиваете слишком много в первый вечер . После трудной дороги у туристов возникает соблазн расслабиться, и хотя напитки в отелях all inclusive чаще всего бесплатные, это не значит, что нужно напиваться. Первый вечер – самое время все оценить, желательно еще трезвым. Не сверяйтесь с расписанием дня . Отели "все включено" стремятся предложить насыщенную программу, которая не ограничивается йогой или аэробикой. Здесь проводятся мастер-классы по рукоделию, культурные мероприятия (например, танцы хулу на Гавайях) и знакомство с местной культурой. Большинство мероприятий анонсируются в ежедневном расписании, в приложении курорта, на цифровых экранах по всему отелю или по телевизору.

