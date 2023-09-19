Результаты исследования могут удивить даже опытных путешественников.

К большому удивлению многих отдыхающих, в целом номера в отелях обходятся дешевле, чем проживания в арендованных на Airbnb апартаментах.

Об этом свидетельствуют результаты свежего исследования потребительской группы Which?, эксперты которой сравнили стоимость тысяч гостиничных номеров с 300 тысячами одноместных вариантов размещения на популярных сайтах по аренде жилья. Всего исследование включало 13 популярных туристических направлений в Великобритании и еще 37 в других странах мира. Анализ был основан на средних ценах за 12 месяцев с мая по май, пишет The Independent.

В частности, выяснилось, что стоимость проживания для одного человека в отеле составила в среднем 125 долларов за одну ночь по сравнению с 148 долларами на Airbnb и Vrbo.

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"Многие отдыхающие могут быть удивлены, обнаружив, что средняя стоимость отелей на многих направлениях дешевле, чем апартаменты с одной спальней, которые часто рекламируются как популярный вариант для путешественников, пытающихся сэкономить деньги. Планируя следующую поездку, не думайте, что отель будет стоить дороже, а вместо этого проверьте цены на разных платформах. Для больших групп, которым нужно больше комнат и пространства, частная аренда, скорее всего, по-прежнему будет лучше отелей по цене", – отметила редактор журнала Which? Travel Рори Боланд.

Отмечается, что компании по аренде жилья имеют репутацию более дешевых, чем традиционные варианты, поскольку гости не платят за персонал на территории. Однако эксперты Which? считают, что рост их популярности во время пандемии коронавируса спровоцировал их подорожание.

При этом иследователи выделили ряд направлений, где путешественники могут существенно сэкономить, останавливаясь в отелях.

Так, на греческом острове Санторини предложения Airbnb и Vrbo обычно стоили на 71% дороже – 251 доллар по сравнению со 147 долларами для отелей, а частное жилье в столице Нидерландов Амстердаме стоит на 58% дороже, чем отели: в среднем 226 долларов против 143 долларов.

Цены на отели на многих азиатских направлениях также в целом были дешевле. Так, например, в Гонконге разница в ценах составила 85%, аналогичные результаты наблюдались в Сингапуре и Дубае.

Также выяснилось, что в нескольких туристических точках Великобритании проживание в отеле обычно обходится дешевле, чем бронирование через Airbnb и Vrbo. Так, отели в живописном приморском городе Саутволд в среднем стоят 192 доллара, тогда как средние предложения на сайтах по аренде жилья обычно обходятся в 276 долларов.

Как сообщал УНИАН, ранее туристы рассказали, что их не устраивает в отелях: больше всего жалоб касались состояния душевых кабинок.

Тем временем, работники отелей из личного опыта дали путешественником несколько советов по поводу того, на что стоит обратить вниманиме при выборе отеля и чего стоит избегать.

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