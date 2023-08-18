Для всех новая версия OC должна выйти в сентябре.

Компания Microsoft выпустила новую тестовую сборку ОС Windows 11, в которой заметили небольшое, но долгожданное новшество: возможность удалять большую часть встроенных программ, включая "Камеру", "Фотографии", "Люди" и "Удалённый рабочий стол".

Делается все это в пару кликов – нужно нажать на значок приложения правой кнопкой мыши и выбрать "Удалить", тем самым освободив место и сделав систему менее громоздкой, сообщает The Verge.

Все стандартные приложения, от которых можно будет избавиться:

Видео дня

"Блокнот"

"Быстрая помощь"

"Диктофон"

"Инструмент для обрезки"

"Календарь"

"Калькулятор"

"Камера"

"Карты"

"Люди"

"Медиаплеер"

"Новости"

"Погода"

"Почта"

"Семья"

"Советы"

"Терминал"

"Удалённый рабочий стол"

"Фильмы и ТВ"

"Фото"

"Центр обратной связи"

"Часы"

Clipchamp

Cortana

Microsoft 365

Microsoft To Do

Paint

Xbox

Большое обновление для Windows 11 должно выйти в сентябре. Вместе с ним всем пользователям станут доступны встроенная поддержка архивов, улучшенный микшер громкости, ИИ-помощник Windows Copilot и другие нововведения.

Также в новой версии ОС появится возможность закрепления на рабочем столе виджетов из боковой панели, а перенос фотографий со смартфона на ПК максимально упростят.

Напомним, ранее стало известно, что Windows 10 больше не будет получать функциональные нововведения – только исправления ошибок и патчи безопасности. На этом фоне компания порекомендовала своим пользоваться перейти на последнюю Windows 11.

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