Microsoft разрешила удаление стандартных приложений в Windows 11 / фото ua.depositphotos.com

Компания Microsoft выпустила новую тестовую сборку ОС Windows 11, в которой заметили небольшое, но долгожданное новшество: возможность удалять большую часть встроенных программ, включая "Камеру", "Фотографии", "Люди" и "Удалённый рабочий стол".

Делается все это в пару кликов – нужно нажать на значок приложения правой кнопкой мыши и выбрать "Удалить", тем самым освободив место и сделав систему менее громоздкой, сообщает The Verge.

Все стандартные приложения, от которых можно будет избавиться:

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  • "Блокнот"
  • "Быстрая помощь"
  • "Диктофон"
  • "Инструмент для обрезки"
  • "Календарь"
  • "Калькулятор"
  • "Камера"
  • "Карты"
  • "Люди"
  • "Медиаплеер"
  • "Новости"
  • "Погода"
  • "Почта"
  • "Семья"
  • "Советы"
  • "Терминал"
  • "Удалённый рабочий стол"
  • "Фильмы и ТВ"
  • "Фото"
  • "Центр обратной связи"
  • "Часы"
  • Clipchamp
  • Cortana
  • Microsoft 365
  • Microsoft To Do
  • Paint
  • Xbox

Источник: Neowin

Большое обновление для Windows 11 должно выйти в сентябре. Вместе с ним всем пользователям станут доступны встроенная поддержка архивов, улучшенный микшер громкости, ИИ-помощник Windows Copilot и другие нововведения.   

Также в новой версии ОС появится возможность закрепления на рабочем столе виджетов из боковой панели, а перенос фотографий со смартфона на ПК максимально упростят.

Напомним, ранее стало известно, что Windows 10 больше не будет получать функциональные нововведения – только исправления ошибок и патчи безопасности. На этом фоне компания порекомендовала своим пользоваться перейти на последнюю Windows 11.

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