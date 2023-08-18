Компания Microsoft выпустила новую тестовую сборку ОС Windows 11, в которой заметили небольшое, но долгожданное новшество: возможность удалять большую часть встроенных программ, включая "Камеру", "Фотографии", "Люди" и "Удалённый рабочий стол".
Делается все это в пару кликов – нужно нажать на значок приложения правой кнопкой мыши и выбрать "Удалить", тем самым освободив место и сделав систему менее громоздкой, сообщает The Verge.
Все стандартные приложения, от которых можно будет избавиться:
- "Блокнот"
- "Быстрая помощь"
- "Диктофон"
- "Инструмент для обрезки"
- "Календарь"
- "Калькулятор"
- "Камера"
- "Карты"
- "Люди"
- "Медиаплеер"
- "Новости"
- "Погода"
- "Почта"
- "Семья"
- "Советы"
- "Терминал"
- "Удалённый рабочий стол"
- "Фильмы и ТВ"
- "Фото"
- "Центр обратной связи"
- "Часы"
- Clipchamp
- Cortana
- Microsoft 365
- Microsoft To Do
- Paint
- Xbox
Большое обновление для Windows 11 должно выйти в сентябре. Вместе с ним всем пользователям станут доступны встроенная поддержка архивов, улучшенный микшер громкости, ИИ-помощник Windows Copilot и другие нововведения.
Также в новой версии ОС появится возможность закрепления на рабочем столе виджетов из боковой панели, а перенос фотографий со смартфона на ПК максимально упростят.
Напомним, ранее стало известно, что Windows 10 больше не будет получать функциональные нововведения – только исправления ошибок и патчи безопасности. На этом фоне компания порекомендовала своим пользоваться перейти на последнюю Windows 11.