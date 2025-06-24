Переговоры могут состояться уже завтра.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита НАТО в Нидерландах.

Об этом в комментарии Politico сообщил представитель Белого дома, который говорил на условиях анонимности. По его словам, встреча может состояться в среду, 25 апреля, параллельно с саммитом Североатлантического Альянса. На пути в Гаагу Трамп говорил журналистам, что встреча возможна, однако не подтвердил ее.

Перед саммитом оставалось неизвестным, приедет ли Зеленский - опасались, что без гарантированной личной встречи с Трампом этот визит может оказаться нецелесообразным и таким, что не оправдает потраченного времени.

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Издание отмечает, что украинский президент хотел встретиться с Трампом еще на саммите G7, однако американский лидер досрочно покинул событие. Последняя их личная встреча состоялась в апреле в Ватикане на церемонии прощания с Папой Франциском.

Саммит НАТО в Гааге

Как известно, сегодня в Нидерландах стартовал саммит Североатлантического Альянса. Он продлится два дня.

Саммит начнется с официального ужина, который устроит король Нидерландов Виллем-Александр. На следующее утро состоится основная рабочая встреча, после которой запланированы пресс-конференции.

Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение только на вечерний прием, но не будет присутствовать на ключевой рабочей сессии с лидерами Альянса.

Украинский лидер уже сообщил о встречах с королем Нидерландов и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они скоординировали совместные следующие шаги.

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