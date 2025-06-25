Часть из них летит с Черного моря.

Этой ночью из-за угрозы со стороны Российской Федерации воздушная тревога раздается в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях.

Информация обновляется...

Обновлено в 02:00: Мэр Харькова Игорь Терехов пишет, что под ударом "шахедов" оказалось гражданское предприятие в Киевском районе города:

Видео дня

"В воздухе еще несколько вражеских беспилотников, будьте осторожны".

Обновлено в 01:55: Сумы, БПЛА с севера движутся в сторону города.

Обновлено в 01:52: Несколько групп "шахедов" летят с севера в направлении Харькова.

Обновлено в 01:45: БПЛА с Харьковщины летят на Днепропетровщину, мимо Кинбурнской косы - курсом на Николаевщину, а на Николаевщине - в северном направлении. Также дроны видят на севере Харьковской области.

Обновлено в 01:15: В направлении Вилково летят беспилотники, людей просят находиться в укрытиях.

Обновленов 01:01: Военные пишут о скоростной цели на Запорожье.

В 00:56 Командование Воздушных сил ВСУ предупредило о движении российских дронов-камикадзе в воздушном пространстве страны:

из акватории Черного моря в направлении юга Одесской области;

с моря курсом на Николаевскую область;

из Харьковской области в Донецкую область;

с севера Харьковщины курсом на Харьков;

в Запорожской области в северо-западном направлении.

Российские удары по Украине

Напомним, в предыдущую ночь захватчики атаковали страну 97-ю ударными "шахедами" и беспилотниками-имитаторами.

Сии противовоздушной обороны обезвредили 78 из них: 63 сбили огневыми средствами поражения, еще 15 локально потеряли или подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

Командование Воздушных сил сообщало о попадании дронов в шести локациях. В Сумской области погибли женщина, мужчина и 8-летний мальчик. Пострадали шесть человек, среди которых три ребенка.

Днем российские оккупанты ударили по Днепру, убив 16 человек и вызвав разрушения. Еще более 100 человек пострадали.

Вас также могут заинтересовать новости: