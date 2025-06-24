Возможно, новое руководство Сил беспилотных систем найдет новый способ использования этих дронов, предположил эксперт Алексей Гетьман.

Сегодня Украина не может активно использовать беспилотники "Байрактар" над сушей, но им найдется применение над морем. Такое мнение в эфире Radio NV высказал военный аналитик, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман, комментируя видео ВМС, на котором "Байрактар" уничтожает российский катер вместе с десантом у побережья Херсонщины.

"Он очень уязвим для российских средств, он не пролетит через линию фронта. Его уничтожат или другими дронами, или ЗРК (зенитно-ракетный комплекс - УНИАН), ПВО россиян. Там она плотная, РЭБы. Это неплохое изделие, но против него есть противодействие", - сказал Гетьман.

В то же время он добавил, что использовать эти беспилотники над морем значительно проще. Ведь там средства ПВО могут стоять исключительно на кораблях или катерах РФ.

"На корабле есть [средства ПВО], а на катере, если это десантный корабль - там может ничего нет, кроме какого-то ПЗРК (переносного зенитно-ракетного комплекса - УНИАН). А из него так просто не попасть в Байрактар. Поэтому это неплохое оружие, просто должно использоваться там, где оно может быть эффективно. Поэтому они будут использоваться таким образом. Возможно будет и какой-то другой, у нас есть новейшее руководство Сил беспилотных систем. Поэтому возможно найдут им, где они могут быть эффективны", - добавил Гетьман.

Байрактары: важные новости

Ранее в Турции прошел успешные испытания четвертый прототип реактивного палубного БПЛА Bayraktar Kızılelma. Он оснащен двигателем, который произвело украинское конструкторское бюро.

Первый полет Bayraktar Kızılelma был изначально запланирован на 2023 год, но он состоялся раньше - в 2022 году. Уже в 2023 году БПЛА совершил полет с многофункциональным истребителем F-16C.

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