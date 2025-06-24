Россия угрожает безопасности и свободе во всем евроатлантическом пространстве, отметил канцлер.

Учитывая угрозу со стороны Российской Федерации, Германия должна выбрать "язык силы". Такое заявление во время выступления в Бундестаге сделал федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет Welt.

Политик отметил, что правительство Германии инвестирует в оборону не потому, что этого требует администрация Соединенных Штатов Америки. Берлин делает это из "собственного опыта и убеждения", ведь Россия активно и агрессивно угрожает безопасности и свободе во всем евроатлантическом пространстве.

"Мы должны опасаться, что Россия может продолжить войну и за пределами Украины. Мы должны быть настолько сильными вместе, чтобы никто не осмелился нас атаковать. Мы сделаем Бундесвер самой мощной обычной армией Европы", – сказал Мерц.

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Угроза для Европы со стороны России: другие заявления

Президент Украины Владимир Зеленский на днях заявил, что Россия может напасть на НАТО в ближайшие пять лет. По его словам, сейчас Украина сдерживает Российскую Федерацию, но впереди могут быть новые угрозы.

Ранее СМИ сообщали, что Россия наращивает группировку войск у границы с Финляндией. Отмечалось, что строится новый военный городок.

Генерал Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе заявил, что сейчас большинство армий НАТО не смогли бы соответствовать стандартам Украины в сфере обороны. Он добавил, что Румыния и Болгария могли бы получить выгоду от создания флотов беспилотных судов по примеру Украины.

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